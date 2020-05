"No están defendiendo valores, están defendiento intereses. La gente que se cubre con una bandera es porque tiene la mesa puesta. Quien no tiene la mesa puesta ni nada que llevar a la mesa no se preocupa por paños ni por colores", ha dicho Pilar del Río, viuda del Premio Nobel José Saramago, impulsor de la Declaración Universal de los Deberes Humanos. "Cuando vas con la bandera es porque tienes resuelto el problema básico", ha sentenciado la periodista en SER Lanzarote. Escucha la entrevista completa aquí:

"Las banderas son para las guerras, para saber de qué bando es el que tengo que matar, para no matar a los amigos", afirma la periodista. En un momento como este "es fundamental compartir y atender con los demás, cuidarnos, ese es el mensaje de la Carta de los Deberes Humanos, el deber de cuidarnos, instruirnos e informarnos, el deber de ser ciudadanos y procurar un ambiente y un medio ambiente más limpio, más honesto y más armónico para todos", explica Pilar. Sin embargo, "como estamos viendo, hay unas bolsas de insolidaridad tremendas en la sociedad".

"Nuestro mundo se enfrenta a la mayor crisis en varias generaciones, la pandemia del COVID-19 se ha propagado rápidamente por todo el mundo generando sufrimiento, perturbando millones de vidas y poniendo en peligro la economía mundial", explicó el Secretario General de las Naciones Unidas durante el encuentro online: "Nueva era: con obligaciones, deberes y derechos", que inauguró recientemente Pilar del Río a propósito de la Carta de los Deberes Humanos cuya redacción inspiró José Saramago en su discurso de recogida del Premio Nobel que escribió en Lanzarote.