Miren Gorrotxategi: "Parte del PSOE entró en pánico por las presiones recibidas tras el acuerdo con EH Bildu"

La candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, ha considerado este domingo en Hora 14 que "parte del PSOE entró en pánico por las presiones recibidas tras el acuerdo con EH Bildu”.

Ha creído que "las presiones evidencian el miedo a este tipo de acuerdos" y ha afirma que a la formación morada "le basta con el rechazo mostrado por EH Bildu a las pintadas en sus sedes". Eso sí, ha señalado que les parece "imcomprensible" que EH Bildu tenga "tanto miedo" a utilizar la palabra condena. Asimismo, sigue insistiendo en un tripartito de izquierdas, con EH BILDU y PSE, de cara a las elecciones vascas.

Respecto a la gestión del Gobierno Vasco de la pandemia ha opinado que "no es fácil hacer la gestión de esta pandemia porque es desconocida", pero sí que ha sostenido que "está siendo algo caótica".

"Sobre todo te das cuenta cuando ha habido críticas al Gobierno del Estado por determinadas actuaciones que han sido tomadas en momentos más inciertos y con más urgencia y, sin embargo, a la hora de actuar aquí pues tampoco es que se haya actuado con muchísimas precisión. Y, sobre todo, queriendo imprimir ese caracter particular se ha metido la pata en muchas ocasiones. Educación es el ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer", ha expresado.

Hoy empiezan por ciuerto su proceso de primarias para elegir a su nuevo Consejo ciudadano autónomico tras la dimiión de Lander Martínez. De momento solo se ha presentado Pilar Garrido. En ese sentido, Gorrotxategi ha asegurado que si ella se lo pide irá en esa candidatura.

"Con Pilar he trabajado siempre y si me pide que vaya con ella iré, aunque todavía está confeccionando la lista, pero esté o no, yo trabajaré junto a ella", ha concluido.