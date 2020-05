La Comunitat Valenciana pedirá pasar a la Fase 2 de la desescalada el próximo 1 de junio

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este domingo que el gobierno valenciano pedirá esta semana que la Comunitat Valenciana pueda pasar a la fase 2 de la desescalada a partir del 1 de junio, ya que la evolución de la pandemia es "claramente positiva".

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa tras participar en la Conferencia de Presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para tratar la crisis del coronavirus.

El president ha explicado que este lunes la Generalitat presentará la documentación para solicitar el pase a la fase 2 de la desescalada a partir del 1 de junio y ha remarcado que "todos los indicadores señalan que la Comunitat Valenciana va en la buena dirección".

Puig ha defendido la decisión de la Generalitat de no haber solicitado el avance esta semana. Ha afirmado que los expertos desaconsejaban pasar a la fase 2 y ha recalcado el "valor de la prudencia de no pasar de fase a todo coste" y llevar a cabo una "reactivación sana y sólida". Además, ha dado las gracias a los valencianos por su "comprensión".

El president ha destacado que en los últimos 15 días las altas han aumentado un 23 por ciento y las personas hospitalizadas se han reducido "a más de la mitad", mientras que solo hay 32 personas en la UCI, "una tercera parte que hace 15 días".

También ha señalado que la incidencia en los últimos días continúa en los 2,5 veces menos casos que la media estatal y que la Comunitat es la segunda que más ha incrementado el número de pruebas PCR practicadas, un 20 por ciento en la última semana. Solo el siete por ciento de las 5.300 pruebas entre jueves y viernes han dado positivo, según ha destacado.

Ximo Puig ha reconocido que hubo "cierto repunte" en la reproducción del virus que "obligaba a ser prudentes", pero ha subrayado que la situación "es más favorable que hace dos semanas" y que la semana pasada".

El president de la Generalitat, Ximo Puig, durante la Conferencia de Presidentes Autonómicos de este domingo / Generalitat

En este contexto, ha asegurado que la salud de los ciudadanos "ha sido siempre en todo momento la prioridad" de la Generalitat y "lo seguirá siendo" en la vuelta a la nueva normalidad.

Puig ha apelado a "pisar siempre en firme" y "sin pasos en falso" porque "cualquier retroceso tendría un coste enorme para la salud, la economía y la moral de todos". "No existe un riesgo cero", ha recalcado, antes de apostar por "extremar al máximo las precauciones".

Publicación de datos por municipios

Ximo Puig ha anunciado que la próxima semana se publicará los datos de la COVID-19 por municipios al considerar que se ha llegado a un momento en el que "ya no se producirán fenómenos indeseados" como "la estigmatización". No obstante, ha pedido que "nadie los use de manera perversa".

Con todo, ha mostrado su confianza en la "responsabilidad" de todos para que nadie "use esos datos de manera perversa" y ha recalcado que aunque unos estén "mejor o peor, nadie tiene un escudo protector porque el riesgo cero no existe".

Apoyo al estado de alarma

El president ha trasladado a Pedro Sánchez que es "partidario de mantener el estado de alarma en el último tramo de la desescalada" porque "la contención de la movilidad ha sido decisiva para frenar el contagio" del virus.

En cambio, lo que ha reclamado es que "se avance rápidamente en una mayor capacidad de decisión de las comunidades autónomas", ya que cada una tiene "realidades diferentes". Puig ha asegurado que Sánchez se ha mostrado "receptivo" ante esta petición.

En concreto, el president pide esta mayor capacidad de decisión en ámbitos como la regulación de los horarios, el uso de las playas, los límites provinciales o el limitar el deporte a un municipio, un abanico de cuestiones que, a su juicio, "pueden decidirse ya en el ámbito autonómico".

El president de la Generalitat, Ximo Puig, durante la rueda de prensa tras la Conferencia de Presidentes Autonómicos de este domingo / Generalitat

Otras de las cuestiones que ha abordado Ximo Puig durante la reunión es la necesidad de configurar un marco legal general para agilizar las inversiones. "Hay leyes que si no se cambian hacen que los pasos sean demasiado largos y no estamos para perder el tiempo".