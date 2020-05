La mirada del presidente Adrián Barbón en tiempos de pandemia

1987. Un joven veinteañero devorador de libros de fotografía comienza a hacer fotos para el periódico Bajo Nalón. La persona que escribía en el diario era el cartero del pueblo y, a su vez, corresponsal de La Voz de Asturias. Un día, ante la falta de fotógrafo, decidió tirar de aquel chaval al que ya se le habían agotado los manuales de la biblioteca de Muros, en San Esteban de Pravia. 33 años después, ese inquieto aprendiz es hoy el responsable de captar con su cámara cada movimiento del presidente del Principado, Adrián Barbón.

Armando Álvarez reconoce que estos meses de pandemia han sido "extraños. Al principio parece una película de ciencia ficción", relata. Su lugar de trabajo, la Junta o las dependencias del Gobierno, han sido durante más de dos meses puntos donde ha reinado el silencio y, en muchos casos, la soledad. Tanto que ha llegado a utilizar opciones de su cámara que en más de tres décadas de trayectoria no había usado. "La cámara tiene un dispositivo para silenciar el obturador que activé porque al principio con ese silencio sepulcral te daba pudor irrumpir con el sonido de la cámara", desvela.

El presidente Adrián Barbón durante una reunión guardando la distancia de seguridad. / Armando Álvarez

Armando retrata los pasos del presidente. Cada acto público, cada pleno, cada intervención quedan inmortalizados en su cámara. El tiempo de la pandemia también ha servido para estrechar lazos. ¿Cómo ve al presidente? "Lo veo comprometido, preocupado y pendiente de todo lo que ocurre", apunta. El coronavirus también le ha afectado en su día a día. De actos multitudinarios se ha pasado a eventos o reuniones reducidas y eso obliga a estrujarse más la cabeza. "Cuando te gusta tu trabajo intentas hacer algo diferente todos los días. Es muy difícil porque, al principio y por prudencia, todo era muy cerrado. Ya no hay saludos y las reuniones son por videoconferencia con lo que no deja de ser el presidente y monitores". ¿Y qué hace ante este escenario? "Siempre procuro jugar con alguna cosa, por ejemplo un primer plano del monitor. Hay que intentar hacer una visión personal que no sea el simple disparo del sitio", detalla.

Adrián Barbón tomándose la temperatura a través de una sistema de reconocimiento facial. / Armando Álvarez

Hasta 2012 profesional de La Voz de Asturias, uno no pierde el gusanillo del fotoperiodismo aunque el propio Armando reconoce no ver grandes diferencias entre el fotógrafo presidencial y el fotoperiodista. Es más, encuentra una vinculación. "Intento ver las cosas desde el punto de vista informativo y que con las fotos que hago, los medios puedan reflejar lo que sucede. En los tiempos actuales, mi trabajo no es muy protocolario". Y entre los antiguos compañeros de bancada, un nombre. "Con Eloy (Alonso) siempre tengo envidia sana porque es un referente como persona y como profesional. Posiblemente sea de los mejores profesionales de este país".

Incertidumbre y dar ejemplo

Los fallecimientos y no saber a qué nos enfrentábamos fue lo que más marcó al profesional en los inicios. "La gente que me rodeó siempre los vi muy centrados y eso, en cierto modo, me dio tranquilidad". De estos casi dos meses y medio tiene claro con qué imagen profesional se queda. "Un retrato del presidente con la mascarilla. Siempre procura dar ejemplo de lo que hay que hacer y de comportamiento". Meticuloso en su trabajo, Armando reconoce estar "muy contento y agusto. Estar al lado de un presidente en un momento tan histórico te hace sentir un privilegiado porque vas registrando y documentando todo".

Sobre una foto no profesional, recuerda la realizada a la escultura ubicada delante del Servicio de Salud del Principado un día camino del trabajo. "Se ve todo Oviedo vacío, sin coches ni peatones. Eso no sé si se va a repetir muchas veces" reflexiona aunque acto seguido añade que "ojalá no se repita nunca, las calles estén llenas de gente y podamos volver a la normalidad". Entretanto, y con ese deseo, Armando seguirá capturando con su cámara la legislatura de Adrián Barbón.