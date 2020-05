Eduardo Galicia: "Mis hijos estudian con el teléfono"

Convivir con teletrabajo y el telestudio se ha convertido en una dificultad para las familias numerosas de Castilla-La Mancha. Casi el 50 por ciento de estas familias solo tiene uno o dos elementos informáticos, que en algunas ocasiones tienen que compartir padres, para teletrabajar, e hijos, para estudiar, según una encuesta elaborada por la Asociación de Familias Numerosas de Castilla-La Mancha.

Uno de los problemas es la falta de equipos informáticos y que cada niño, según el curso, utiliza diferentes herramientas para estudiar, argumenta el presidente de este colectivo, Eduardo Galicia. "Mis hijos están estudiando con el teléfono porque no tenemos equipos informáticos suficientes para ellos. Esto le está pasando a muchas familias", ha señalado. Según esta encuesta, sólo el 24%, es decir, 1 de cada 4 familias, cuenta con un dispositivo para cada miembro de la familia. Además, en 17% no dispone de un lugar adecuado para el estudio y un 28% de los padres reconoce que no puede ayudar a sus hijos.

La asociación a la que representa ha sondeado a 650 familias de las más de 34.000 que existen en Castilla-La Mancha según la última estadística oficial, familias numerosas que suponen el 25 por ciento de la población infantil en nuestra región.

Una de las principales preocupaciones de los padres está ahora, a un mes del fin de curso escolar presentes es afrontar el 2020/2021. "Todavía no sabemos qué va a pasar", advierte el presidente de las Asociación de Familias Numerosas de Castilla-La Mancha.

Al margen de ayudas públicas

En lo económico, el colectivo estima las consecuencias para las familias con miembros en ERTE o autónomos que no saben si podrán volver a abrir los negocios. Explican desde la asociación que, además, no son lo suficientemente reconocidos en las ayudas por desempleo, ya que el Estado solo concede un plus por el primer y el segundo hijo. Denuncian asimismo las familias numerosas que el Decreto de Ayudas a las Familias aprobado por el Gobierno de Castilla-La Mancha limita el número de hijos, tanto en los cálculos de la renta máxima para acceder a las ayudas, como en la cuantía de estas y no tiene en cuenta el criterio de renta per cápita.