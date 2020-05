Los arquitectos que sortean 30 anteproyectos por solidaridad

El coronavirus podrá reducir su peligro e incluso en un futuro desaparecer, pero el daño que ha causado permanecerá siempre. Por eso nunca sobra una iniciativa solidaria, llegue cuando llegue. Y esta en especial, es muy curiosa, y llega desde la arquitectura. Porque dos profesionales de esta ciencia, Alessandro Beggiao (Beggiao Studio) y Miguel Ángel Molinos (Arquiplus) sortearán entre personal sanitario y de servicios de Castilla y León 30 anteproyectos, aclimatándose a lo que pida cada uno.

Alessandro lleva cinco años en Aranda. De evidente origen italiano, el amor le hizo llegar hasta la Ribera del Duero, donde instalará un estudio de arquitectura próximamente. Ha vivido la crueldad de esta enfermedad por partida doble; el fallecimiento de varios allegados suyos y la imposibilidad de no despedirse de ellos por la situación, y un dolor parejo en su país de origen con muchos decesos y contagios. “Estar lejos de tu familia y no poderla abrazar cuando alguien se te va por un tema tan trágico como este la verdad es que es muy duro. Yo al final vengo de Italia, no de una tierra muy afectada, pero tengo amigos a los que sí les ha tocado de cerca”, relata.

A su socio Miguel Ángel -ribereño de pro y con proyectos internacionales en ciernes- le llegó ese sentir de su compañero, que corroboró con sus amigos Zulema y Pedro. “No he tenido la afectación de Alessandro, pero sí estoy con la angustia y miedo que nos ha llegado de esas malas cifras que nos dan cada día”, afirma.

Una de sus diseños / Imagen facilitada

Por ello, y como respuesta al gran trabajo del personal sanitario, se le ocurrió una idea que propuso a su socio. “Nos preguntábamos que si nosotros hacíamos ideas y proyectos en qué podríamos ayudar, y a Miguel Ángel se le ocurrió ofrecer una parte de nuestro producto, la más creativa, y así nació. No lo hacemos para hacer un descuento, sino para que los profesionales tengan tranquilidad ante la presión económica que supone esta etapa”, especifica Beggiao.

Y la iniciativa no solo comprende el sector sanitario, porque como asegura Molinos “veíamos que limitando dejábamos colgados a muchos gremios que han estado en primea línea, y tomamos la decisión de que ellos merecían un reconocimiento… Nuestra intención es dar las gracias a los que se han implicado al máximo”.

Los trabajadores de los gremios implicados pueden participar mandando un mail con los datos, la idea de la casa de sus sueños, necesidades y ubicación a minuevacasa@arquiplus.es

El sector reacciona

Respecto a cómo han vivido los arquitectos estos meses de parón, Beggiao cuenta que pese al frenazo vivido en el primer mes y medio “se está reactivando todo muy fuertemente, mucha gente está valorando el vivir en una vivienda privada, o tener un porche en su vivienda, valorar una terraza o un espacio al aire libre”.