Lunin: "Sigo hasta el último partido, tengo que lograr mi objetivo con el Oviedo"

El Real Oviedo arrancó esta mañana su tercera semana de entrenamientos con el punto de mira puesto ya en una fecha fija, marcada en el día de ayer por el presidente de LaLiga Javier Tebas. Será el 11 de junio cuando se dispute el primer partido oficial y de ahí en adelante, se repartirán las jornadas.

Eso hace que José Ángel Ziganda ya pueda entrenar con la certeza de para cuándo tiene que tener lista a su plantilla, con la que podrá contar al completo hasta que finalice la competición independientemente de la fecha en que sea.

Uno de los cedidos que no tendrá problema en terminar LaLiga en el Principado es Lunin, el portero del Real Madrid: "Sigo hasta el último partido. Tenemos que terminar lo que empezamos. Tengo que demostrar mi nivel en el campo y tengo que lograr mi objetivo con el Oviedo".

"Dependerá mucho del Real Madrid. Ya veremos como terminamos y hablaremos a final de temporada", comentó el portero sobre las opciones de que continúe en el equipo durante la próxima temporada.

"Parece que todo pasó rápido pero dos meses es muchísimo. Me encuentro bien porque he trabajado mucho en casa. Tras dos semanas entrenando, me encuentro muy bien", añadió Lunin.

El Real Oviedo se entrenó hoy bajo las mismas normas que la semana pasada pero será ya desde mañana cuando comience a ejercitarse en grupos de 14 futbolistas. Una medida que permitirá a Ziganda trabajar mejor de cara al inicio de competición.