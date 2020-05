Las siete vidas de las librerías gaditanas

Encerrar el olor a libro nuevo duele. Durante más de dos meses, por el coronavirus, han permanecido confinadas las historias impresas que custodian las librerías gaditanas, supervivientes de otras crisis precedentes y que, ahora tras los ecos de una pandemia aún sin resolver, se disponen a iniciar otra de sus nuevas vidas. Los libreros no son gatos. No saben si tienen siete vidas. Pero han vuelto a abrir. Al menos que nadie les diga que no lo intentaron.

Radio Cádiz ha visitado cinco librerías de referencia en la ciudad de Cádiz. Libreros con mascarillas, tiendas con pantallas en los mostradores y gel desinfectante para sus clientes. Dos meses dan para mucho. Para descansar, para pensar, para replantearse todo, para tener miedo, para decidir luchar. Y eso es lo que han hecho. Volver a empezar.

"Nosotros abrimos en 1991, en plena crisis. En todo este tiempo hemos vivido muchas crisis. Llegamos a tener tres tiendas, ahora solo nos queda una. Y esto ha llegado cuando parecía que nos recuperábamos de la última", relata Pepe Jaime, en la librería Quorum, en la calle Ancha. "Como esto, no habíamos vivido nada. Ni nosotros ni nadie". Jaime se da tres o cuatro meses para calcular los daños. "Será entonces cuando podamos saber qué va a pasar".

Pepe Jaime, al frente de la librería Quorum / Cadena SER

Algunos años más tiene la librería Manuel de Falla, que comanda con ayuda de su familia Juan Manuel Fernández en la plaza de Mina. También él sabe de crisis de todo tipo. "En Cádiz llegó a haber 20 librerías, ahora no somos ni la mitad. Cádiz no se puede permitir el lujo de perder otra", asume a modo de lema para la batalla.

En el casco antiguo está La Ratonera, en la calle Beato Diego. Manuel Moreno, al frente, explica que ha reabierto animado por sus clientes más asiduos. Por ellos, durante el confinamiento, mejoró la web de la tienda para poder vender en línea. Casi como aliarse con el archienemigo para sobrevivir. "Nuestros lectores son los que más nos han apoyado, incluso los primeros días que llovió mucho vinieron para comprarnos libros".

Ese apoyo es lo que han sentido también las hermanas Raposo al reabrir Las Libreras, entre la Avenida Cayetano del Toro y la plaza Bécquer. "El cierre ha sido muy duro. Hemos tenido mucho miedo. Y nos ha emocionado mucho ver cómo vecinos y amigos han venido a comprarnos y, durante el cierre, nos han estado animando y preguntando que cuándo abríamos", explica Auxi Raposo. Con todo, alerta de que puede no ser suficiente. "Necesitamos más ingresos. Veníamos de una crisis anterior cuando ha venido esto. Creo que hacen falta ayudas al sector y programas de fomento de la lectura, porque cuando se habla de libros en los medios y los escritores dan entrevistas, en seguida lo notamos y viene gente preguntando por esos libros", defiende la librera.

El Ayuntamiento de Cádiz mantuvo el pasado viernes, mientras Radio Cádiz paseaba por estas librerías, un encuentro sobre letras locales con representantes del sector y propuso organizar la feria del libro (suspendida en mayo) en septiembre. Pero los libreros no confían mucho en esta medida. "No es momento de hacer actos con público que generan más incertidumbre que certezas, es el momento de que la administración apueste por la compra de libros para sus bibliotecas. Serán ingresos directos, que es lo que más hace falta", explica Juan Manuel Fernández, de Manuel de Falla.

La incertidumbre sobre los actos con público sacude también a Plastilina, en la Avenida Cayetano del Toro, 22. "Estamos deseando retomar los cuenta cuentos y las presentaciones de libros", explica Juan García, al frente ahora de esta librería creada por su familia hace 30 años. "Pero no es el momento, hay que esperar", admite.

Las cinco librerías gaditanas han reabierto sus puertas en el arranque de la fase 1. Confían en que la desescalada devuelva a la gente a las calles y que sus clientes no olviden pasar por sus estanterías llenas de historias. "Este parón ha tenido de bueno que las editoriales también han parado la producción y la llegada de novedades no es tan masiva", relata Pepe Jaime, quien se confiesa haberse sentido abrumado por la cantidad de libros nuevos que se ahogaban los unos a los otros antes de la pandemia. Hacer una pausa puede ser positivo a veces. Otra lección de la enésima nueva vida de las librerías.