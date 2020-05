La Fundación del Tenerife, obligada a rendir cuentas

La Fundación del CD Tenerife publicaba un comunicado en la mañana de este lunes después de que durante el fin de semana trascendiera -lo avanzó un teletipo de la agencia Efe- que el Comisionado de Transparencia, dependiente del Parlamento de Canarias, le instaba a que publicasen sus cuentas y un detallado informe sobre su gestión. En la nota emitida en su web, la Fundación negaba haber recibido "notificación formal" alguna a este respecto. Pues bien, según alega Transparencia, sí que se han puesto en contacto con la Fundación del CD Tenerife y lo hicieron por vía telemática. Asimismo, aseguran que no vale el pretexto de que se trate de una fundación privada. "Están obligados a rendir cuentas", subraya el comisionado Daniel Cerdán. "La obligación existe si recibes más de 60.000 euros de cualquier administración", y en el caso de la Fundación, ha confirmado la percepción de hasta 1,5 millones del Gobierno de Canarias.

"Procuramos ser serios", defendió Cerdán en una entrevista en Radio Marca. Asimismo, anunció cuáles serán los plazos de los que dispondrá la Fundación que preside Miguel Concepción. Tendrán 30 días para responder y luego la opción de apelar o rectificar.

"El premio es reputacional: al bueno le damos un sello de calidad y el que no cumple, aparece abajo en el índice", explicó.

Según ha podido saber la SER, la Fundación Canaria del CD Tenerife deberá responder "sobre cómo gasta el dinero que recibe". Tiene la obligación de informar por su condición de entidad, de cualquier tipo, que haya percibido tales cantidades públicas (1,5 millones por parte del Gobierno de Canarias). Concretamente, la Fundación deberá informar sobre cómo gasta el dinero, a quién encarga trabajos y cómo reparte su presupuesto.

"La obligación es de publicar esta información y también responder cuando se les pregunta". Según Cerdán, la Fundación tendría que haberlo hecho incluso si no se lo hubiese requerido. Desmiente así que la participación en el proceso de evaluación sea de carácter voluntario.

El toque de atención a la Fundación del CD Tenerife cobra trascendencia porque ya en diciembre se negó a los accionistas que las solicitaron -entre ellos, el exconsejero Corviniano Clavijo- la publicación y el detalle sobre las cuentas, así como una respuesta a la pregunta que se le formuló a Miguel Concepción en la última asamblea: si la entidad deportiva, a través de sus fondos o los de la Fundación, ayuda económicamente a determinados medios de comunicación y/o periodistas. La réplica quedó a medias, pues el club negó que lo hiciera con fondos propios, pero no clarificó si lo hace a través de la Fundación.

Personalidades en el patronato



No es la primera vez que la Fundación está en el centro del foco y no precisamente por el desarrollo de su actividad. Algunos integrantes del patronato consultados por la SER entienden que debe haber "máxima transparencia" y que la Fundación debe ofrecer un comportamiento "ejemplar" ante Transparencia y ante la sociedad canaria. No solo debe hacerlo en defensa del prestigio de una institución tan apreciada como el CD Tenerife, sino también la reputación de ellos mismos. Según dicen, aceptaron ser patronos con el único ánimo de cooperación y colaboración con el proyecto que les presentaron.