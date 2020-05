Funcionarios de prisiones denuncian "falta de protocolos específicos" para las visitas a los internos

Según ha confirmado Instituciones Penitenciarias, la prisión de Córdoba reactivará progresivamente el régimen de visitas a partir de mañana martes. Eso sí, lo hará con limitaciones para evitar contagios.

El pasado 13 de mayo ya se remitieron algunas instrucciones a las cárceles de España en las que se especifica que "se limitarán las comunicaciones a dos personas por interno"; y siempre y cuando no se trate de personas que se encuentren dentro de los factores de riesgo por contagio de coronavirus. Además, se reduce al 50% el uso de los locurotios.

Sin embargo, la plataforma 'Tu silencio me puede matar', que integra a trabajadores de centros penitenciarios de todo el país, asegura que, en el caso concreto de Córdoba, "todavía no existen protocolos específicos para el área de comunicaciones en la cárcel de Alcolea".

"Nos enteramos reciéntemente de cuándo se reanudaban las visitas", pero no están seguros de que la prisión esté preparada: " los trabajadores disponemos de un sola mascarilla quirúrjica para turnos de 48 horas, las mamparas de protección todavía no están instaladas en su totalidad y los guantes no abundan", explican desde el colectivo.

Temen que, al encontrarse en prisión algunas personas con enfermedades de consideración, el virus "se podría extender como la pólvora ahí dentro".

DOS ALTERCADOS EN SOLO UN FIN DE SEMANA:

Dos intentos de motín en menos de una semana en la prisión de Alcolea (Córdoba) han puesto de relieve las situaciones de peligro que pueden afrontar los funcionarios de prisiones .El primero de ellos se produjo en la noche del pasado sábado, cuando dos internos del módulo 10 comenzaron a destrozar mobiliario de su celda y a animar al resto del pasillo a sumarse a su acto de rebeldía.

La situación tuvo que ser sofocada por tan solo dos funcionarios de prisiones, ya que como advierten desde Tu silencio me puede matar, "el turno de noche se encuentra bajo mínimos". Los dos internos habían untado en jabón el suelo para provocar que los trabajadores resbalasen; y se habían atrincherado detrás de los colchones.

"Estamos acostumbrados a este tipo de situaciones", alertan los trabajadores, "pero el punto diferencial está en que estos dos internos llevaban toda la jornada animando al resto del módulo a sublevarse". Algo que, reconocen, hubiese sido "imposible de controlar" por el personal de la cárcel sin ayuda de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La situación dentro de la penitenciaría se ha tensado porque la restricción de visitas "ha cortado la principal vía de entrada de droga de contrabando". "Los propios internos se roban las pastillas entre ellos", detalla un portavoz de la plataforma.

Sin que hubiesen transcurrido ni 24 horas de este incidente, según la plataforma, en el módulo de aislamiento de la prisión de Córdoba, un interno amenazó de muerte a los funcionarios, armado con un arma punzante fabricada con el cristal de iluminación de la celda. Cuando los funcionarios entraron para reducirlo, se detalla en un comunicado de la plataforma, "fueron recibidos con un cubo de agua lleno de lejía".

'Tu silencio me puede matar' denuncia falta de medios personales y materiales para desarrollar su trabajo con garantías de seguridad.