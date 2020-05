Jaén vive las primeras horas de la fase 2

Comienza la fase 2 en la provincia jiennense. La pregunta es bastante evidente ¿Qué se puede hacer a partir de hoy? Pues se flexibilizan distintas medidas impuestas por el Gobierno Central dentro del Estado de Alarma. En cuanto a movilidad, aún no se puede salir de la provincia, algo para lo que habrá que esperar a la fase 3, pero los horarios se flexibilizan hasta el punto de que sólo quedan restricciones para la salida de personas mayores que pueden hacerlo entre 10:00 y 12:00 y de 19:00 a 20:00. Además, las reuniones pasan de 10 a 15 personas. También se permite a las comunidades autónomas autorizar la visita a familiares de Residencias de ancianos.

Sobre la economía en sí, podemos contemplar como los bares y restaurantes amplían sus capacidades para atención al cliente. Ya se permitía ocupar el 50% de la terraza, pero ahora también se permite utilizar el 40% del espacio interior. Joaquín Machuca es el gerente del Restaurante Bomborombillos de Jaén capital. Aseguraba a Radio Jaén Cadena SER que se han adoptado todas las cautelas en cuanto a seguridad. Comienzan el viernes y reconoce que ha tenido que hacer cambios para que esto salga rentable.

"Si no hacíamos ningún cambio no podríamos subsistir en absoluto. Hemos tenido que remodelar un poco la oferta para nuestros clientes. Nosotros hemos elaborado cinco menús a elegir, confeccionados con los platos más usuales, más típicos y líderes en venta tiempo atrás. Así, intentamos cubrir todos los gastos mensuales que vamos a tener a partir de ahora con bastante menos clientes, pero con los mismos gastos", ha dicho.

Grandes comercios

Este lunes también abren grandes tiendas y centros comerciales. En realidad, todos aquellos comercios que cuentan con más de 400 metros cuadrados y que no podían hacerlo previamente. Los clientes no pueden hacer uso de las zonas comunes nada más que para transitar, por lo que está prohibido utilizar los bancos o zonas de recreo para niños. Uno de esos grandes negocios en la capital jiennense es Muebles Lemar que pudo abrir el pasado lunes con muchas restricciones. Su gerente, José Carrillo, confirmaba que hay muy buenas expectativas.

"En la Fase 1 la afluencia ha ido bien y las ventas han ido bien. Hay necesidades y el público está respondiendo. Y en esta Fase 2 creo que seguirá el incremento. En los hogares hay necesidades y la gente se ha dado cuenta de que tiene que quedarse en casa, vivir en casa y disfrutar de la casa mucho más que antes. Por ello, la importancia de mi negocio", ha explicado Carillo a Radio Jaén.

Turismo

Los hoteles, a partir de hoy, abren zonas comunes pero sin el tránsito entre provincias se antoja complicado el negocio para este sector. Por cierto, el turismo y actividades de naturaleza vuelven con grupos de hasta 20 personas. Pero hay quejas en el sector local de ciudades turísticas. Sebastián Moreno, de Pópulo Servicios Turísticos de Baeza, informaba a esta redacción que por el momento seguirán teletrabajando. Y criticaba duramente que no se haya especificado nada en el Decreto, por parte del Gobierno, en cuanto al negocio de visitas turísticas. "Estamos en el aire", lamentaba Moreno.

"En el decreto, las visitas culturales, no las han incluido. Tú puedes hacer turismo activo, naturaleza hasta con 20 personas pero sin embargo en el decreto no han puesto absolutamente nada de lo que es el turismo cultural. Entonces, las empresas de guías turísticas tipo a Pópulo están en el aire porque no sabemos si podemos o no podemos trabajar cuando realmente el impacto sanitario es mínimo. Somos un guía con 10 o 15 personas. Se puede hablar a distancia e incluso con radio guías. Por lo que no habría ningún problema para el contagio", explicaba.

Las bodas

Los cines, teatros y auditorios reabren con un tercio de su aforo. El límite máximo para velatorios, entierros y cremaciones crece hasta las 25 personas al aire libre y 15 en espacios cerrados. Se amplía al 50% la capacidad de las misas y la celebración de bodascon invitados ya pueden ser una realidad. Eso sí, el número máximo de personas es de 100 en espacios abiertos y 50 en cerrados.

Una situación complicada para poder realizar bodas, según indicaba Arturo Bárcena como gerente del Salón de Bodas 'La Veguilla' de Arroyo del Ojanco. No tiene previsto hacer bodas por ahora porque casi todas se han pospuesto. También por las distancias de seguridad. "Siempre se pone de coletilla el que hay que guardar la distancia de seguridad de dos metros, entonces al verdad es que no me he planteado ni siguiera como vamos a hacer una boda a día de hoy sentando en espacios de dos metros. Complicado", explica.

Autoescuelas

La Fase 2 recoge la apertura de los centros educativos y de formación extraescolares y se incluye se forma específica las academias y autoescuelas. Miguel Ángel, el gerente de Autoescuelas Jimena, explicaba que la afección y las pérdidas económicas en el sector han sido altas. Pero al mismo tiempo reconoce que se está produciendo un gran número de llamadas de alumnos para la vuelta a la autoescuela.

"Sí, estamos recibiendo llamadas de alumnos. Nosotros, a partir de hoy, estamos operativos vía telemática. Facilitamos ya la ficha de test, damos de alta y ya empezamos la actividad principal el día 1 de junio. Estamos preparando todo, aunque ya casi estaría para abrir incluso hoy. Pero estamos ultimando cuatro detalles para que la seguridad que ofertamos sea la óptima", señala.

Además, se abren instalaciones deportivas cubiertas y las piscinas con distintas restricciones, vuelve el deporte profesional incluso con entrenamientos casi de forma total y se pueden celebrar congresos, encuentros y reuniones de negocio entre otras actividades.