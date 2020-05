Paco Cintado: "Queremos jugar la liguilla, pero no hipotecando al club"

El Xerez DFC ha iniciado ya este lunes las negociaciones individuales con los futbolistas, para tratar de llegar a acuerdos que permitan resolver un conflicto salarial que se ha terminado enquistando en las últimas horas.

Según ha podido saber este medio, prácticamente todos los jugadores con los que el club se ha reunido este lunes, han aceptado las condiciones y no están por la labor de resolver unos contratos que acaban ahora en mayo.

Paco Cintado, contable del Xerez DFC, recordaba en la Cadena SER, el proceso negociador con los futbolistas: “Llevábamos más de un mes de incertidumbre, porque no se sabía que ocurriría, si la temporada se daba por acabada el 15 de marzo con un ascenso directo o si se jugaba la liguilla como así ha sido. La situación era de una incertidumbre total y lo que está claro es que acabar así la competición ha provocado una merma importante de ingresos y ahora lo que hay que hacer es ajustarse”.

Explica el directivo que “cuando la Federación habla ya de jugar un play- off y empieza a barajar fechas, a los futbolistas le trasladamos que la idea nuestra, como la de casi todos los equipos, es que la temporada se ha suspendido desde marzo y que lo que entendemos es que estamos hablando de diez meses de competición, la liga se interrumpió de manera imprevista y ajena al club. Ellos entendían que tenían que cobrar estos meses y nuestro compromiso era pagarles el 95% del importe total del contrato y el 70% de las primas pactadas”.

Cintado recuerda que “a los jugadores se les dijo que esta negociación había que cerrarla cuanto antes, porque se echaba el tiempo encima y los vencimientos de sus contratos. Se les garantiza que cuando se juegue el play off iban a cobrar el 60 % de las cantidades que se les adeudaban. Les dijimos que el sábado a las ocho queríamos una respuesta y si no se aceptaba, entraríamos a negociar de manera individual con ellos. Nuestra sorpresa es que antes, ellos hacen público una contraoferta que nosotros en ningún caso habíamos tratado y nos enteramos por las redes sociales”.

Para Paco Cintado, el anuncio de rebajarse el sueldo "no ha sido más que una salida de pata de banco de los futbolistas, porque si ellos tenían una contraoferta tendrían que habernos contestado a nosotros y no como lo hicieron el sábado”.

Lo que sí tiene claro es que “aceptar la propuesta de los futbolistas sería pagar dos meses, unos 35.000 euros más y ese es un esfuerzo importante en estos tiempos, ellos tienen que saber que la temporada se ha parado y se ha vuelto a reanudar. Nosotros queremos jugar la liguilla y espero que no se llegue a una situación de decidir si se juega o no, pero si los futbolistas en su mayoría dicen que no aceptan y se entiende que en mayo terminan sus contratos, pues habrá que ver si la Federación contempla poder jugar o no con el filial o si se puede firmar a futbolistas. No queremos renunciar a jugar una liguilla, pero tampoco queremos hipotecar al club”.