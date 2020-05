Illarramendi: "He dejado atrás la lesión"

"He dejado atrás la lesión". Estas palabras de Asier Illarramendi, lejos de conformar una frase típica de cualquier futbolista cuando supera un dolencia de gravedad, esconden un simbolismo y una importancia que va más allá de una simple declaración, es la constatación de que el capitán de la Real Sociedad ha dejado atrás a ocho meses de calvario, fuera de todo combate, para poder estar a disposición de Imanol Alguacil en estos últimos once partidos de la temporada. Son declaraciones hechas tras la sesión en grupos en Zubieta en una sala de prensa vacía, sin periodistas, y con preguntas de los responsables del club.

Pero lo noticiable del asunto es que Illarramendi se atreve a decir que la lesión está olvidada. Y eso es un paso de gigante. “Las sensaciones son bastante buenas, estoy muy contento de entrar en la rutina del grupo”, señala el capitán realista después de volver a ejercitarse en Zubieta junto al resto de sus compañeros. La vuelta a los terrenos de juego está más cerca. Hay que recordar que se lesión en agosto del año pasado en San Mamés. Ahora toca ponerse en buenas condiciones físicas, para ser útil para Imanol Alguacil. “En casa no hemos parado, pero no es lo mismo”, señala el mutrikuarra.

Pero no todo el monte es orégano. Como es lógico, tras dos meses confinados en casa, y después de ocho sin trabajar caso con el grupo, las primeras molestias no se han hecho esperar. “Han empezado a aparecer las primeras molestias en el aductor, pero la verdad es que el tobillo lo tengo bastante bien y espero que con el paso de los días desaparezcan”, reconoce honesto. No Con todo, son molestias que no revisten gravedad, que no tienen nada que ver con su grave lesión, y que desaparecerán en próximas jornadas. "No es nada grave, estoy contento porque ya puedo estar con el resto de forma habitual, lo que más nos gusta es compartir el tiempo con los compañeros. Yo me encuentro cada vez mejor y creo que he dejado atrás la lesión, después de que me haya dado mucha guerra”, reconoce.

El capitán de La Real espera que con su aportación, cuando se reanude la competición, se siga estando en la pelea por los puestos europeos. “He sentido que el equipo estaba en un buen momento, ya entrenando se veía a un equipo con ganas, dándolo todo, as´que es normal que no se haya notado quién ha jugado”. Ahora toca culminar la obra, rematar la faena. “Daremos todo lo que tenemos para terminar cuarto, pero once partidos son bastantes, hay que tener cuidado”.

Illarramendi también se ha referido al protocolo de seguridad que deben pasar los jugadores para evitar contagios que aniquilen las esperanzas de retomar la competición la semana del 8 de junio. "Todo es muy raro. Pero estamos cumpliendo con unas normas que son necesarias, nos tendremos que acostumbrar hasta que desaparezca todo esto”, argumenta. El capitán de la Real tendrá por fin la oportunidad de debutar en el Reale Arena totalmente cerrada y acabado, porque los tres partidos que ha podido jugar esta temporada han sido a domicilio; pero lamentablemente tendrá que hacerlo a puerta cerrada. “Lo he disfrutado de otra manera, desde la grada, y es una pasada; así que es una pena que ahora que puedo volver, sea sin afición. Notaremos que no están nuestros aficionados, porque su empuje nos ha dado una fuerza impresionante este año. Pero tendremos que ser fuertes y trabajar más”.