Nava de la Asunción rinde homenaje al histórico concurso " Un, dos, tres "

La mítica presentadora de televisión Mayra Gómez Kemp ha querido mostrar su apoyo al proyecto que ha llevado a cabo la asociación cultural La Mesalta de Nava de la Asunción, preparando un homenaje al histórico programa de televisión, “Un, dos tres, responda otra vez”, en el que han participado numerosos vecinos de la localidad a través de videoconferencias o vídeos grabados en sus propios domicilios, ”me parece precioso, me parece una maravilla una iniciativa así, que la gente se organice y me parece un honor que se hayan acordado del Un, dos tres. Para mí y para Chicho, que en paz descanse, porque ese era su invento, que cuidaba y mimaba. Me parece maravilloso” señala Mayra Gómez Kemp.

El proyecto en forma de vídeo acaba de publicarse en la plataforma Youtube y otras redes sociales, contando ya varios miles de visualizaciones, ”la idea era hacer algo nuevo, que se saliera de los vídeos musicales ya repetitivos y siempre con la idea de entretener a todo el que lo vea, mostrando también como un pueblo como Nava, cuando se une, hace grandes cosas” señala Fernando de la Calle, presidente de la Asociación cultural La Mesalta, recordando cómo llegó a contactar con la presentadora más recordada del programa, Mayra Gómez Kemp, para que enviara un saludo a Nava de la Asunción y a la propia asociación. Miriam Díaz Aroca, presentadora del programa en sus últimas etapas, también se ha enterado de la grabación del vídeo especial y ha mostrado su satisfacción a través de sus redes sociales.

Los componentes de La Mesalta comenzaron a preparar este “1,2,3” navero en la etapa más dura del confinamiento, cuando las videoconferencias comenzaron a proliferar en los hogares españoles, por lo que la organización decidió conectar de esta forma con tres parejas de vecinos de la localidad para que concursaran en el programa.

Junto a los concursantes también han participado otros vecinos de Nava, interpretando los personajes que aparecían en el programa como azafatas o las recordadas Tacañonas. Una importante representación cultural navera también ha decidido participar en la iniciativa, aportando sus vídeos musicales o de humor. Así, aparecen en el programa Rubén Ajo recreando al humorista Ángel Garó o la cantante Adriana Ángelo con el tema “No me doy por vencido”. Pilar Pérez y Alfonso Tapia interpretan una jota y el director de la banda de música de Nava, Enrique Salgado, toca un tango con el clarinete. El grupo de rock Los Skull, incluso ha preparado para el programa su primer videoclip musical, con sus componentes grabándose desde casa interpretando el tema “Basket case” de Green day, “ha sido un reto muy interesante y divertido, y parece que la idea del concurso ha tenido muy buena acogida, porque estamos recibiendo muchas felicitaciones. La verdad es que han sido muchas horas de trabajo, pero ha merecido la pena y estamos muy satisfechos con el resultado”, destaca Luis Antonio García “Berry”

Berry, además de liderar el grupo musical, también forma parte de la asociación cultural La Mesalta y se ha encargado de gran parte del montaje final del vídeo del programa junto a Joaquín Estévez, experto ya en la creación de varios vídeos de éxito en las redes durante el confinamiento.

Tras su publicación, el vídeo se ha convertido en tema de conversación en todo el pueblo de Nava de la Asuncion, ”toda la gente me ha dado la enhorabuena, diciendo lo bien que se lo habíamos hecho pasar, que les ha traído mucha nostalgia, recuerdos y lo divertido que ha sido. Que la gente te de las gracias, te llena. Y más en la situación en la que estamos” destaca Susana Carrión, componente de la organización.