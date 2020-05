Nacho Escartin: "No me presentaré a liderar Podemos pero sí apoyaré para renovarlo"

Nacho Escartín ha dado su primera entrevista esta mañana en la Rebotica de Radio Zaragoza sobre el proceso que arranca hoy su partido. Y ha sido muy claro: "no me presentaré como secretario general, pero sí como candidato individual para favorecer que haya relevos políticos". Escartín dice que es el momento de la participación y de la cooperación y de romper enfrentamientos y buscar caras nuevas. El actual portavoz violeta en las Cortes de ARagón fue destituido como secretario regional de la formación el pasado 20 de febrero, cuando por discrepancias internas, se impulsó una gestora o equipo técnico para relevarle y organizar el proceso que empieza hoy y que culminará con una votación telemática el próximo mes de junio, entre el 13 y el 17, en esta y en otras 10 comunidades más. Desde aquel mes de febrero, Escartin no había querido hablar, salvo en redes sociales, del lio interno de su partido. Y hoy lo ha hecho.

"Es el momento de que nuevas personas den un paso hacía adelante". Escartin ha hecho un llamamiento a la "gente normal de Podemos" para que de un paso adelante y se comprometa en la renovación de su partido. "La diversidad -ha subrayado- es imprescindible en Podemos, tiene que ser un santo y seña, debe haber pluralidad y tenemos que aprender a cooperar, algo que yo no he sabido hacer bien"

Sobre el futuro de Podemos, la receta la tiene clara: "hace falta más participación y más arraigo en el territorio para hacer política útil" y sobre su propio futuro, Escartín, también es claro: "no me piro, soy diputado, soy portavoz de Podemos en las Cortes y estoy a tope, pero no soy buen líder de partido ni me veo de responsable, seré más util en otros ambitos, el primero, favorecer el relevo". Y ya ha empezado.

Un largo proceso con dos candidatas

Primero ha sido la ASamblea de Podemos en España con la ratificación de Pablo Iglesias como líder violeta, y ahora le toca a las comunidades autónomas, entre ellas a ARagón. El proceso que empieza hoy no culminará hasta el 19 de junio cuando tras la votación de candidatos se conozca el resultado y sepa el nombre de quién liderará el partido morado en la comunidad.

Este domingo se publicó el reglamento y el protocolo de las candidaturas y el 9 de junio se conocerá quién se presenta. DE momento ya hay dos candidatas, la consejera Maru Diaz y la diputada de la corriente crítica, Itxaso Cabrera. Ambas han expresado a través de las redes su intención de dar un paso adelante.

Maru Diaz "después de pensarlo mucho, he decidido dar un paso adelante y presentarme a liderar Podemos Aragón". Diaz es la actual cara visible de Podemos en el gobierno de coalición de Javier Lambán. En sus redes afirma que "es el momento que necesitamos un Podemos unido, fuerte, cohesionado y coherente con la estrategia que ha ganado en la asamblea nacional, la de Pablo Iglesias"

Itxaso Cabrera, diputada y miembro de la Mesa de las Cortes, se presenta como candidata de un movimiento denominado "Primavera Morada" porque "es el momento de la reconstrucción interna, y también externa tendiendo puentes que nunca debieron derrumbarse" y pide reactivar alianzas con Zaragoza en Comun, con Izquierda Unida o con Cambiar Huesca.

Los candidatos pueden optar de forma individual o con una lista. Cada votante podrá elegir solamente a una persona y resultará elegida la que más votos obtenga.