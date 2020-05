Un Gobierno con dos super Consejerías

Cuando el río suena, agua lleva, dice el dicho. Y venía sonando hace tiempo en la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Sobre la dimisión de María José Guerra Palmero han pesado factores de diversa índole. Algunas claves ayudan a entender porqué y cuándo decidió la consejera tirar la toalla:

Esperando por el Estado, como el resto de las comunidades autónomas, Canarias llegó tarde a la hora de dar instrucciones para que cada centro afrontara el doble desafío de volver a las aulas con seguridad sanitaria y compaginando la educación telemática con la presencial. La Educación ha sido, de hecho, la gran olvidada del maremágnum de decretos con que se han ido regulando los efectos de la pandemia en cada sector. El nerviosismo en la comunidad educativa crecía cada día y la directriz estatal no llegaba.

Cada autonomía ha tenido que sacarse las castañas del fuego. Pero Canarias contaba con un equipo educativo nada cohesionado, puesto que la consejera tuvo las manos atadas desde el principio para designarlo. Ha habido ausencias sonadas en puestos estratégicos (cargos socialistas que han hecho mutis por el foro en el día a día de la gestión) y diferencias de criterio en la aplicación de la desescalada con los que sí se arremangaron los pantalones, como el dimitido director general de Ordenación e Innovación, Gerardo Cabrera.

Así las cosas, llegó la rebelión de los centros, que el dimitido director general hizo suya: “El desencuentro con la estrategia asumida ha llegado a un punto de no retorno a raíz de las instrucciones no consensuadas que dejan en manos de la voluntad personal de cada profesor o profesora llevar a efecto o no la respuesta educativa prevista para los cursos de 6° de Primaria, 4° de ESO y 2° Bachillerato, al mismo tiempo que traslada a las directivas toda la responsabilidad en la toma de decisiones”.

La confusión y el nerviosismo de la propia comunidad educativa han dado la estocada a María José Guerra, que asumió una consejería muy compleja en un momento francamente difícil. Como ya ocurriera en Sanidad, afrontará el enorme desafío un consejero sustituto y provisional, José Antonio Valbuena. Y lo hará en condiciones especialmente delicadas en Canarias, por la pandemia y porque cuenta con alto porcentaje de profesorado veterano: enviarlo de nuevo a las aulas es un riesgo, pero tampoco domina precisamente la enseñanza digital para impartirla desde casa.

Al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, le crecen los enanos. Ahora tendrá que resolver dos nuevas designaciones, con los delicados equilibrios internos y externos que caracterizan a su partido y a esta tierra. Dos superconsejeros no es la solución para dar respuesta a la magnitud del reto. Tampoco dejar pasar el tiempo, al estilo marianista. La clave está en no demorar la reestructuración de su gabinete y, sobre todo, acertar con los sustitutos o sustitutas de Teresa Cruz y María José Guerra.