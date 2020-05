El comedor social de Fuenlabrada atiende a 100 personas al día, el doble de antes del COVID

Hablando con Maite Galdón, una de las responsables del comedor social de La Casita, se nota su entusiasmo por la gran colaboración de la gente y de algunas empresas de Fuenlabrada donando alimentos para los más necesitadas que cada día acuden a estas instalaciones. Aunque la sensación es agridulce cuando recuerda que con la crisis del coronavirus se ha duplicado el número de personas que necesitan ayuda para comer. De las 50 de media, que atendían antes, a día de hoy, llegan a las cien. De ellas, cinco son familias, aunque la mayoría son “hombres y mujeres que se han quedado sin trabajo o están en ERTES, sin cobrar todavía, y no tienen medios suficientes”, dice a SER Madrid Sur.

La Casita estuvo cerrada durante los meses de marzo y abril por falta de voluntarios. Ahora han vuelto a reanudar su actividad el pasado 11 de mayo y en pocos días han visto como acudía a recoger el pack de comida, gente nueva. “Los que han desaparecido, ya no vienen, son un grupo de inmigrantes de Ecuador, Colombia y Perú. Sabemos que algunos iban a regresar a su país, pero de otros no sabemos nada”. Ahora son casi todos nacionales a los que la crisis económica causada por el COVID – 19 les ha cambiado la vida.

Avalancha de solidaridad

Al comedor social también le ha supuesto cambios. Unos positivos y otros no tanto. Les ha obligado a organizarse de otra manera, protegerse bien y hacer bolsas de comida que reparten en la puerta, evitando que pasen dentro para garantizar las medidas de seguridad. Entre lo positivo, la avalancha de solidaridad del pueblo fuenlabreño que no hace más que llevarles alimentos o llamarles para preguntar que necesitan. Hace unos días Mercadona les donó varios palés con productos. “Yo creía que lo íbamos a tener muy difícil, sin donaciones, pero no, es al revés, es increíble”, reconoce Galdón. Hasta colegios como el Manuel Bartolomé Cossío o Manuel de Malasaña, que otros años organizaban eventos dirigidos a recaudar dinero para el comedor social, han continuado su colaboración en tiempo del coronavirus. “Porque no puedo dar besos a todos, pero es para comérselos. Di que les damos las gracias y un besazo fuerte para toda Fuenlabrada”, me pide una emocionada Galdón, recordando a toda la gente que les está ayudando.

Esa mano tendida también ha venido de nuevos voluntarios. Si habitualmente La Casita se maneja con unos veinte voluntarios, ahora tiene hasta lista de espera, con otras veinte personas dispuestas al relevo de ayuda. Ahora seis personas diferentes cada día atienden la instalación. “Es mucho trabajo, porque no es solo cocinar, sino preparar todas las bolsas”. Bolsas en las que como este lunes, va una tartera desechable con ensalada de pasta, además de poner también bocadillo, fruta y yogour. De momento, lo que pide Maite Galdón para estos días es que se donen cereales, cacao en polvo y galletas. “Para los fines de semana, como hay muchos niños, les damos galletas, cereales, cacao y dos litros de leche”.

Recogida de alimentos de la Asociación S.E.A

Entre los gestos de solidaridad que se están viendo estos días en la ciudad, destaca la recogida de alimentos no perecederos que organiza la Asociación Cultural S.E.A de Fuenlabrada para los días 26,28 y 30 de mayo en su local situado en la Plaza de la Fuente de los Cuatro Caños nº 4, esquina con la calle La Arena. El horario de recogida será de 11,00 h a 13,00 h y de 19,00 h a 21,00 h. Según el cartel de la asociación, estos productos se destinarán a “comedores sociales y bancos de alimentos de Fuenlabrada”.