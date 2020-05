Denuncien i expulsen el líder de la Casa de Cádiz per presumptes abusos sexuals

Presumpte cas d'abusos sexuals a la Casa de Cádiz, un centre okupa de Barcelona per on han passat desenes de sense sostre durant els últims mesos. El líder d’aquest centre, Lagarder Danciu, un conegut activista social, ha estat denunciat i expulsat d’aquest local a tocar de la Sagrada Família per abusar presumptament durant mesos d’un jove migrant que acaba de fer 19 anys. El suposat abusador ho nega tot: Danciu asegura que la seva relació amb el jove era consentida. Al·lega que el menor tenia una addicció als porros i que el que ell va fer va ser ajudar-lo.

La vintena de persones que viuen a la Casa de Cádiz sabien el que passava, o si més no, ho sospitaven. “Tots ho veiem, feia mesos que ho sabíem però aquestes coses costen de dir”, explica a SER CATALUNYA, un dels migrants sense llar que hi viu des de fa 5 mesos. Els seus companys relaten que Danciu no es separava de la víctima. “Li feia treure's la samarreta, li feia massatges i l’abraçava, malgrat que ell [la víctima] li deia que el deixés en pau, que ja era suficient”, afegeix. “Quan ell [la víctima] s’enfadava, li comprava samarretes, roba de marca, sabates de futbol”, explica un altre testimoni. El jove callava, com la resta: “Tenia por que si parlava, si confessava el que li estava fent, el faria fora d’aquí”, explica un altre company.

Danciu era el rei del local. “Es feia el que ell deia. De vegades ens cridava i ens prohibia fer coses, que després ell repetia constantment”, expliquen testimonis. Feia un any i mig que havia okupat l’antiga Casa de Cádiz, propietat de l’Ajuntament de la ciutat andalusa, per donar sostre a persones que, com ell, s’havien quedat al carrer. I el projecte funciona. Més de 150 persones han passat pels llits de l’alberg okupat. Molts d’ells han aconseguit sortir-ne per trobar feina i una habitació de lloguer modest. Les seves cares estan dibuixades a les parets de la habitació principal, on hi ha 12 llits endreçats. Danciu havia aconseguit aquell ordre amb horaris, tasques repartides i contacte amb veïns i associacions que els donen el menjar. La conclusió és unànime: “és horrible el que ha passat i ara estem millor”, sentencia un dels habitants. Però també es barreja amb una altra certesa: “No sé què farem ara sense ell”.

En un comunicat difós per el presumpte abusador, Danciu ho nega tot. Assegura que tot forma part d’un complot per treure-li el lideratge. “És una de les persones a les que més he ajudat, sempre vaig intentar que deixés les drogues però aquest període de quarantena, la nostra relació va empitjorar per la seva addicció als porros”, relata Danciu en un extens comunicat, on reconeix una relació afectiva amb el noi, però la considera consentida.

Segons el relat dels habitants de la Casa de Cádiz, els suposats abusos van seguir durant les últimes setmanes quan el jove feia el ramadà, un moment molt especial per a ell, on l’incomodaven encara més que el líder del centre pugés al seu llit a abraçar-lo i fer-li massatges. Fa uns dies el noi se'n va afartar i va decidir marxar de la casa. “Va recollir tota la roba i va marxar dient que se’n volia separar”, explica un company d’habitació. “Però en Lagarder el va seguir i va estar discutint fora una bona estona al parc”. Quan van tornar, va ser en Danciu qui va decidir marxar per “desconnectar”. Va tornar tres dies després. Es va trobar amb una assemblea on tots havien posat el comú els abusos. Van decidir expulsar-lo i denunciar-lo formalment, aquest dilluns al migdia.