Luto oficial por los fallecidos por coronavirus

La corporación local arandina manifiesta con un acto simbólico su homenaje a los fallecidos por coronavirus y su apoyo a los familiares de estas víctimas de la pandemia. Coincidiendo con el inicio de los diez días de luto oficial declarado por el Gobierno, representantes del Pleno se congregaban a las nueve de esta mañana bajo la Casa Consistorial para guardar un minuto de silencio por los que no han podido superar la enfermedad.

“Queremos en el día de hoy rendir un sentido homenaje a todos los fallecidos por esta pandemia, que tanto sufrimiento está ocasionando a España y a todo el mundo”, comenzaba expresando la alcaldesa, que ha dado lectura a un comunicado, acompañada de un representante de cada uno de los seis grupos políticos.

“Desde hace varios meses nos estamos enfrentando a una crisis desconocida y grave, consecuencias serias y sin precedentes, que pone en peligro nuestra salud y que de forma traumática ha alterado y sigue condicionando nuestro día a día y el desarrollo de nuestras vidas, poniendo en riesgo y en peligro nuestra riqueza social y económica, nuestros empleos, nuestras empresas y comercios, en definitiva, nuestro estado del bienestar. Esta crisis sanitaria nos está poniendo a prueba de una manera constante difícil y muy dolorosa”, continuaba diciendo Raquel González, que hablaba también de la parte positiva que se puede extraer de esta tragedia. “Hemos vivido momentos en los que se ponen a prueba nuestros valores, nuestra resistencia y la capacidad misma de nuestra sociedad, pero no todo es malo, el dolor y el sufrimiento que nos está infligiendo esta pandemia ha sacado lo mejor de cada uno de nosotros y estamos enfrentándonos a ella con responsabilidad, con sentido del deber, con civismo, con humanidad y con entrega y sobre todo con solidaridad, para que todos salgamos de ella y nadie se sienta solo ante esta amenaza”. El manifiesto insistía en la lección que la sociedad ha podido aprender de esta pandemia, dejando a un lado “nuestras diferencias y nos hemos unido todos, ciudadanos, personal sanitario, no sanitario, trabajadores públicos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, políticos, empresarios, todos en torno a un mismo objetivo, superar esta grave situación”, y también en la necesidad de no bajar la guardia en las medidas de prevención para minimizar el riesgo de contagio. “Debemos seguir aguantando con serenidad y con confianza, pero siempre unidos y con decisión. Nos esperan tiempos difíciles y complicados que nos empujan adaptar nuestra mentalidad y nuestro modo de vida a una nueva realidad que nos afecta a todos con cambios en nuestra forma de pensar y de vivir e indefectiblemente en nuestro trabajo, con nuestro trabajo, con nuestra familia, amigos y con el resto de ciudadanos, pero mientras y puesto que la pandemia sigue, debemos perseverar y respetar todas las medidas que se han adoptado para salir adelante, porque es lo que debemos hacer por el bien de todos”.

Y en el centro de atención de este manifiesto estaban los fallecidos víctimas del Covid 19, “todas aquellas personas que ya no están entre nosotros y que suponen una gran pérdida, no solo para su familia, sino para todos nosotros y para la sociedad español”. La primer edil ponía el acento en recordar que detrás de las estadísticas están todos los nombres y apellidos, cada una de estas personas que se han ido sin poder estar acompañados de sus seres queridos en sus últimos días. “A lo largo de estos meses han pasado engrosar las estadísticas como números, esa es la triste realidad, pero eran personas llenas de vida muchos de ellos mayores, ancianos que con sus vivencias, su trabajo y su sacrificio hicieron posible lo que nuestro país es hoy. Ese es el gran legado que siempre debemos tener presente”, concluía el manifiesto, antes de invitar a guardar por ellos un minuto de silencio.