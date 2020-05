Los empresarios valoran su vuelta al mercadillo

Días después de haber digerido el primer mercadillo, el negocio no para. La desescalada avanza pero sigue siendo necesaria la implicación y responsabilidad de todos. Ejemplos como el del pasado sábado en el mercadillo deben permanecer. Y es que el regreso de este evento semanal clave fue “muy positivo”, visto desde dos de las firmas que estuvieron presentes en el mismo.

Roberto Garcimartín, de Plantas Núñez, cuenta que “todos esperábamos volver a esa nueva normalidad, podemos decir que la gente ya se preocupa por lo que quiere comprar y no por lo que ha pasado anteriormente; hubo mucha responsabilidad y hay que agradecérselo, porque que los clientes acudan a comprar así siempre será bueno”.

Margarita González, de La Casa de la Aceituna, se encontraba hoy también de trabajo en San Esteba de Gormaz, donde asegura que “sí ha habido puestos de ropa y calzado, aunque menos puestos de los habituales, y todo controlado y vigilado”. Respecto al mercadillo de Aranda, González reitera que “estábamos deseando volver, a mí me pareció que estuvo muy bien, todo el mundo colaboró y salió muy bien”.

Cada empresa decidió qué elementos de seguridad utilizar. En el caso de Plantas Núñez, Garcimartín apostilla que “llevamos mascarilla y guantes además de papelera por si alguien tenía que tirar algo, luego gel, y en nuestro caso tomamos la decisión de no desplazar tanto género o personal para poder mantener distancia de seguridad, como la cosa está controlada tenemos que ser realistas y evitar aglomeraciones”.

Mucha seguridad también hubo en La Casa de la Aceituna. “Pusimos mamparas, y nosotros usamos mascarilla, caretas, el gel… Lo que nos han dicho que tenemos que hacer”, asegura Margarita, quien también agradece la gran colaboración de los arandinos asistentes.

Ubicacíón idónea

Respecto al lugar de celebración del mercadillo, que volverá a tener lugar este sábado como acostumbra desde hace algún año en la Plaza de la Hispanidad, en el barrio Allendeduero, ambos empresarios vislumbran con positividad su emplazamiento y descartan tajantemente desplazarlo a las afueras. Así, Roberto considera “que la gente a la par que se de un paseo pueda pararse a comprar es positivo, cuando va a la gente al mercadillo Aranda se aprovecha, ya sea un bar, una peluquería… La ubicación nos parece buena, hay que mantener que los mercadillos tienen que estar donde está la población, que es quien gana además de los ayuntamientos, que así consiguen que haya más desarrollo para la ciudad”.

Margarita secunda la idea. “Tiene que estar en el pueblo, que no se saque fuera y no se pierda vida, y que no pierda vida lo que está alrededor nuestro, llevarlo a las afueras es romper con la tradición”.

Una tradición como es el mercadillo arandino, que seguirá celebrándose con total seguridad, y con la alegría de muchos vendedores dispuestos a recuperar la normalidad lo antes posible.