¿Cómo resarcir a más de 6500 abonados?

Los clubes de fútbol tienen una patata caliente entre manos a cuenta de la crisis del coronavirus y el impacto económico que tendrá en sus arcas. El primer efecto inmediato será el cierre de los estadios y el consiguiente agravio para los abonados, que no podrán presenciar un número concreto de partidos por los que pagaron a principio de temporada. Además, la futura campaña de socios vendrá condicionada por la imposibilidad de abrir los recintos, probablemente, hasta finales de año o principios de 2021.

También en este punto el fútbol profesional, respaldado por los millonarios ingresos de la televisión, camina dos pasos por delante. La mayor parte de los equipos de Primera División han anunciado medidas que van desde la devolución de la parte proporcional de la cuota pagada hasta el regalo del carné para el siguiente ejercicio. Los abonados del Getafe, del Leganés o del Español, por ejemplo, renovarán a coste cero.

Sin embargo, en el resto de categorías se toman su tiempo sabedores de que los ingresos por este concepto suponen una parte capital del presupuesto. Dentro de la Segunda B ya hay iniciativas en marcha. El último en hacerlo ha sido el Marbella, equipo de play-off, que ofrece tres posibilidades: devolución, reducción proporcional en la compra del abono de la siguiente campaña o regalo de la camiseta diseñada para la fase de ascenso. Otros, como el Nástic, plantean dentro del abono regular una suscripción al canal televisivo que emita los partidos, y los hay, como los clubes vascos, que piden a sus fieles que perdonen el dinero que les corresponde para no hurgar en una herida que empieza a ser profunda.

La Cultural no tiene intención de actuar de manera inmediata y, por el momento, apuesta por conocer antes cuál será la categoría en la que compita a partir de octubre cuando comience la nueva temporada. El aficionado, sin embargo, no está en el olvido. Hace semanas Felipe Llamazares, director general, y Juan Luis Diez, responsable del área social, testaron a los peñistas en una reunión on line. Además, continúa la campaña de acercamiento al socio a través de llamadas telefónicas, una política que ha sido valorada positivamente por la masa social, un pilar esencial en la economía de la entidad. Este curso, en el que contó con un presupuesto cercano a los 2,5 millones de euros, ingresó entre 500.000 y 6000.000 euros procedente del pago de sus cerca de 6700 abonados.

La crisis les impidió presenciar en el Reino de León un tercio de los partidos pagados (Baracaldo, Alavés B, Calahorra, Valladolid B, Tudelano y Arenas) y, a la espera del movimiento del club, ¿cuál es el deseo del socio?. Este martes la Federación de Peñas Culturalistas realizará una reunión telemática para abordar este y otros asuntos. Entre sus miembros hay una postura común: no reclamar una devolución del dinero que les correspondería por la suspensión del campeonato y mirar al futuro. "Aunque propusieran una devolución, yo no la recogería. Lo mejor sería una reducción en el abono siguiente", señala David, de "León Rampante". Sus colegas de "Grupo Guzmán El Bueno", con su presidente Manolo a la cabeza, consideran que "el club debería tomar alguna decisión o comunicación al respecto, pero a nivel grupal no vamos a reclamar nada. Si lo hacen los socios podrían hacerlo también los patrocinadores". Rubén, de la "Peña Cultu Tetuán", explica que "no se puede culpar al club de esta situación y no quiero devolución, pero entendemos todas las posturas. Si hacen algo que sea para la temporada que viene y si no, no pondré el grito en el cielo".

Desde su exilio, aquellos que compran su abono cada temporada a pesar de saber que no podrán ver la mayor parte de los encuentros de su equipo lo emplean "como un gasto que no supone un trastorno económico. Somos cerca de 60 abonados en el grupo y no tenemos idea de reclamar. ¿Para el futuro? Ojalá pudiéramos tener acceso a una suscripción televisiva mientras no se pueda ver el fútbol en directo", apunta Román, de la "Peña Culturalista Madrileña".