Pues sí, nuestra capital, está desde ayer, en Fase 1, o lo que es lo mismo damos un paso adelante, aunque pequeño todavía, para recuperar aspectos de nuestra vida que han permanecido detenidos durante estas últimas semanas de confinamiento.

Avancemos, que todos y todas tenemos muchas ganas pero sin que la prisa nos lleve a bajar la guardia, que lo uno y lo otro no están reñidos. Prudencia, no olvidemos que así no sólo nos cuidamos nosotros sino que cuidamos a los demás, es momento de ser si cabe aún más responsables, más solidarios, más sensatos.

Había ganas y sin duda el tiempo, el buen tiempo climatológicamente hablando, colaboró para que ayer muchas personas volvieran, volviéramos a disfrutar de un café, un vermut o una cervecita reencontrándonos con amigos y familia que hacía semanas que echábamos en falta. Porque una cosa tengo clara...viva la tecnología, que no digo yo que no...pero estoy hasta el gorro de videollamadas...mi cuerpo necesita urgentemente la maravilla del directo. Supongo que saben a qué me refiero. Y aunque aún los besos y abrazos siguen censurados estamos aprendiendo, a marchas forzadas a leer miradas. Me gusta leer miradas. Ojos que sonríen, ojos que acarician, ojos que lo dicen todo por encima de esas mascarillas, imprescindibles, pero que ocultan una parte fundamental que es nuestra boca.

Quiero contarles una cosa muy tonta pero que no puedo evitar. Al escuchar cada día hablar de fases, de cambios de fase, mi cerebro hace una asociación automática y pienso, irremediablemente, en una película. Seguro que los de mi generación y algunos más la recuerdan perfectamente: "Encuentros en la tercera fase". Una peli de Steven Spielberg de ciencia ficción. Y es que , de alguna forma, cada mañana, cuando abro los ojos, todo esto que estamos viviendo no deja de parecerme algo como irreal, una auténtica historia de ciencia ficción. Aunque, desafortunadamente no lo es.

Ayer leía en el facebook de un amigo y colega de profesión, de esos jóvenes llenos de talento pero que no lo tienen nada fácil para demostrarlo, un balance, en cifras, de su actividad durante el estado de alarma: alrededor de sesenta películas, 4 series, 8 libros y medio y varias revistas y periódicos, incontables canciones que, decía, han musicalizado la infinidad de sensaciones y estados de ánimo de esta cuarentena. Mis cifras son, parecidas a las tuyas Javi, añadiendo unos cuantos conciertos y una cuantas horas dedicadas a la escritura que para mí también es otra forma de liberar sentimientos y de aplacar algún que otro fantasma que a veces te espera detrás de las esquinas, sobre todo en las turbulentas y largas noches del confinamiento.

Y mi amigo acababa su entrada en facebook con un par de frases que le voy a robar porque me parece que yo no podría decirlo mejor.

Decía "toca disfrutar de los amigos, las familias y las terrazas. Toca volver a sentirnos un poco más "como siempre" rodeados de los de siempre y podremos acercarnos otro pasito más a lo que realmente me enorgullece de este país: su gente (aunque ahora algunos me hayan decepcionado mucho) y su forma de vivir.

Sin embargo nunca olvidaré lo que alivió y dio sentido a estos últimos setenta días. No estaría de más que cuando nos afinquemos en la "nueva normalidad" definitiva, la cultura reciba el espacio, el reconocimiento, el apoyo y la atención que merece.

100 por 100 de acuerdo. En mi caso, y estoy convencida de que en el de muchos de ustedes, la cultura, los libros, el cine, la música, el arte de forma general no solo nos hacen más grandes, más libres, más sabios, más tolerantes sino que han contribuido a darle sentido a este confinamiento. No olvidemos lo aprendido. Y esto, sin duda, es uno de los aprendizajes más valiosos de estos días.

Ánimo, ya se vé luz al final del túnel...