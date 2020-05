El futuro de los campamentos, viajes de fin de curso y viajes de intercambio de idiomas

Uce Palencia ha recibido múltiples consultas de padres y madres preguntando sobre el futuro de campamentos, viajes de fin de curso y viajes de intercambio de idiomas si sus hijos/as van a poder disfrutar de y cómo podrán hacerlo.

La verdad es que todavía hay mucha incertidumbre, en medio de fases de desescalada asimétricas, y será el Ministerio de Sanidad quien determinará si estos campamentos de verano se podrán realizar y bajo qué medidas de protección.

Los campamentos pueden ser urbanos o campamentos con pernoctación. Nos podemos encontrar con varios escenarios:

Puede ocurrir que los campamentos programados sí se puedan hacer bajo unas medidas estrictas de seguridad e higiene y bajo un protocolo de prevención dictado por las autoridades. Incluso se baraja la posibilidad de que los padres/madres tengan que aceptar una declaración responsable, donde confirmen que el menor no ha presentado síntomas compatibles con la COVID-19 por lo menos en los 14 días anteriores al inicio del campamento o de que este menor haya estado o no en contacto con alguna persona enferma o con síntomas del COVID-19. Esta declaración responsable se extenderá a todo el personal de los campamentos como son los monitores.

Asimismo, puede ocurrir que, finalmente, estos campamentos se tengan que anular y, por tanto, se deberá proceder a la devolución del importe abonado, al cambio de fechas para posponerlas o a la obtención de un bono para disfrutarlas el año siguiente, incluso con una bonificación extra. Estas opciones quedarían a elección del consumidor.

Para aquellos padres/madres que no habían realizado reserva de estos campamentos de verano aún, se están flexibilizando las condiciones de reserva, como pre-resevar sin pagos, o incluso sin coste de anulación.

La Unión de Consumidores de Palencia cree que el mejor escenario sería el primero, es decir, que finalmente se puedan realizar estos campamentos y que los pequeños, que han estado encerrados muchos días, puedan disfrutar de esos días de campamento. Eso sí, con todas las medidas de seguridad adecuadas.

Pero tenemos que entender que, si al final no se pueden asegurar las condiciones adecuadas de protección, será mejor que estos campamentos no se realicen, para no asumir riesgos innecesarios.

El consejo es estar en contacto de forma permanente con la entidad organizadora del campamento, que nos informará debidamente con qué escenario nos vamos a encontrar.

Por último, hacemos una breve mención sobre los viajes de fin de curso o los intercambios de idiomas.

En el caso de que hayamos hecho un contrato al respecto, como ya hemos indicado en otras ocasiones, se puede solicitar el reembolso de la cantidad ya abonada, aunque la agencia de viaje también podrá ofrecer un bono de validez de un año para usarlo en el próximo año académico.

En caso de no estar conformes, aconsejamos que entre todos los padres y madres realicen una reclamación conjunta y no de forma individualizada.

Hay que tener cuidado con la documentación que facilitan las agencias de viaje para solicitar los reembolsos. Hay que leer todo con atención, ya que algunas utilizan formularios, donde se dice que del importe a reembolsar se descuentan los gastos de gestión y añaden "que al enviar dicho formulario se está conforme con la devolución, no teniendo así nada más que reclamar ni por éste ni por ningún otro concepto".

Recordamos que los consumidores tienen derecho a obtener el reembolso de la totalidad de los pagos realizados por el viaje, recalcamos "totalidad", no se puede descontar ningún importe por gasto de gestión.