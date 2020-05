Mueve tu dinero a tu alrededor

Seguro que alguna vez hasta sus manos ha llegado un billete que llevaba una firma manuscrita, un dibujo o una fecha. Una inscripción que hace que nuestra mente se pregunte quién, antes de nosotros, tuvo ese billete en sus manos. En Hoy por Hoy Cantabria hemos hablado de una iniciativa sin ánimo de lucro cuyo objetivo es visibilizar la situación del comercio local, destacar la labor económica y social que este tipo de establecimientos hacen en sus ciudades y reforzar su vínculo con los consumidores. La mecánica, como nos ha explicado Nagore García, responsable de la campaña de la agencia Dimensión, es muy sencilla, consiste en que la gente escriba el nombre de su localidad y el hashtag #BilletesDeAquí en un billete, y lo ponga en circulación en un comercio local porque la Confederación Española de Comercio estima que la crisis del coronavirus va a condenar al 20% de los comercios locales españoles al cierre.

La ex-agencia de publicidad donostiarra Dimensión, a través de su laboratorio de innovación social Rezink, ha puesto en marcha la idea e invita a que además comparta ese billete en redes sociales con el hashtag #BilletesDeAquí, citando el establecimiento en el que se quiere gastar, como muestra pública de apoyo.

La irrupción de plataformas digitales, la competencia insostenible de los grandes almacenes, las cadenas de tiendas y los nuevos hábitos de compra en internet amenazan la supervivencia del pequeño comercio. Y, si la situación no era ya suficientemente dramática para el sector, la Confederación Española del Comercio (CEC), estima que con la crisis del coronavirus, un 20% de los comercios locales va a tener que cerrar. Esto se traduce en 80.000 establecimientos, con una destrucción de 240.000 empleos.

Nagore García ha insistido en que “el comercio local vertebra nuestras ciudades y pueblos, y con #BilletesDeAquí hemos querido generar un elemento movilizador que haga prender la chispa del activismo y la solidaridad con este sector”. Varios estudios han demostrado que el dinero en metálico que se gasta en comercios locales circula al menos tres veces antes de desaparecer en la economía general. Cuando un billete se queda en una zona, pasa de mano en mano, y todo el entorno se beneficia. Pagando en metálico no hay comisiones a terceros que reduzcan el margen de beneficio del comercio local.

#BilletesDeAquí ha contado para su lanzamiento con el apoyo de los periodistas Iñaki Gabilondo, Mercedes Milá, Fernando González “Gonzo” y Xabier Euzkitze, que se han querido sumar a este movimiento poniendo voz al vídeo de presentación del mismo, una emotiva reflexión sobre lo que aporta a nuestros pueblos y ciudades el comercio local. Iñaki Gabilondo ha locutado la versión en castellano, Mercedes Milá la de catalán, Fernando González “Gonzo” la versión en gallego, y Xabier Euzkitze la de euskera. Además, son varios lo sartistas que también han querido sumarse al lanzamiento de este movimiento a favor del comercio local, aportando un plus que ha consistido en dibujar o escribir en los billetes algún elemento representativo de su ciudad. Es el caso de Jesus Mari Lazkano, Judas Arrieta, Ángela Alonso, Marc Pe, Anna Aromir, Óscar Casla, Asier Sanz, Ane Meoki, Isabel Mancebo, y Txema Ruiz entre otros.

#BilletesDeAquí surge para apoyar al comercio local, pero también necesita de su implicación para poder expandirse. Por ello, desde Rezink-Dimensión están dando a conocer la iniciativa a los comercios de manera directa, y también a través de las federaciones y asociaciones del sector, para que se sumen a este movimiento: aceptando los billetes pintados, manteniéndolos en circulación, ubicando el distintivo de comercio adherido a la iniciativa en su escaparate y en sus RRSS.de sus redes sociales y contactos.

Y para que no haya dudas, sepan que el Banco Central Europeo “no considera mutilados o deteriorados, es decir, que serán válidos, los billetes que lo estén en menor medida, por ejemplo, por presentar anotaciones, números o frases cortas”