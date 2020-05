Educación activa la web telematricula.es para tramitar la admisión telemática desde casa

La Conselleria de Educación, Ciencia y Deporte ha creado la web telematricula.es para hacer la admisión escolar telemática para el próximo curso 2020-2021 a cualquier etapa educativa de manera rápida y sencilla.

Las familias únicamente necesitan tener a mano el DNI o NIE para obtener la clave de admisión necesaria para hacer esta tramitación que se hará, mayoritariamente, a través de Internet.

La web telematricula.es nace con el objetivo de favorecer que la gran mayoría de la población que debe efectuar este trámite pueda hacerlo desde casa y que no se desplace a ningún centro educativo.

Este procedimiento es sobre todo importante para aquellas familias que escolarizan por primera vez a hijos e hijas en aulas de 2 años gratuitas y en Infantil de 3 años, así como para aquellos estudiantes que inician un ciclo formativo de FP o quieren cursar 1º de Bachillerato.

En el resto de etapas educativas las familias utilizan este procedimiento en menor medida, ya que solo se debe utilizar para cambiar a los hijos e hijas de centro educativo por razones como, por ejemplo, el cambio de residencia de una población a otra.

Hay que recordar que el proceso de admisión en Infantil y Primaria se hará del 8 al 16 de junio y en el resto de etapas del 17 al 25 de junio.

En la web telematricula.es hay diferentes ventanas que estarán activas para cada momento del calendario de escolarización. Es por eso que ahora ya se puede consultar información básica sobre el procedimiento en el apartado de preguntas frecuentes.

No obstante, para iniciar la tramitación lo que hay que hacer es obtener la 'clave de admisión'. Hay una ventana específica para obtenerla y esta clave se podrá generar a partir del 8 de junio en Infantil y Primaria, no antes; y a partir del 17 de junio en el resto de etapas educativas, no antes.

La ventana 'Clave de admisión'

El primer paso será generar la clave de admisión para hacer el trámite telemático de admisión. En la ventana 'Clave de admisión' se pedirá el número de DNI del padre, madre o tutor legal solicitante, el número de apoyo IDESP (código de 9 letras y números que hay en el DNI), la fecha de nacimiento de la persona solicitante, la aceptación de comprobación del Ministerio del Interior y una dirección de correo electrónico.

La ciudadanía extranjera, que no tiene DNI, debe cumplimentar los mismos datos pero con su NIE. Aparte de poner el NIE, tendrá que llenar una casilla con el número de soporte IXESP (código incluido en las tarjetas de extranjeros y permisos de residencia), así como la fecha de nacimiento de la persona solicitante y la aceptación de comprobación del Ministerio del Interior y una dirección de correo electrónico.

Hecha esta primera gestión, la persona solicitante recibirá por correo electrónico el identificador y la contraseña para cada solicitud que tenga que hacer según el número de hijos e hijas que debe matricular.

Es importante que se conserve la clave de acceso que cuenta con un identificador y una contraseña para poder hacer, posteriormente, reclamaciones cuando se hayan hecho públicas las listas provisionales. En la web habrá una ventana específica también para estas gestiones, así como para consultar listas provisionales y listas definitivas.

Con la clave de acceso se podrá acceder al formulario electrónico de la ventana 'Proceso de admisión' en que, paso a paso, habrá que llenar los datos de solicitud de centros educativos ordenados de manera preferente. Hay que recordar que se pueden elegir hasta 10 opciones por hijo/a.

Las personas que no tienen DNI/NIE o las que no tienen acceso a medios electrónicos podrán hacer el procedimiento de admisión de manera presencial en los centros educativos donde quieran solicitar plaza como primera opción en las mismas fechas en que está determinado el procedimiento telemático.

Todos los centros sostenidos con fondos públicos serán centros de atención a los usuarios. En estos puntos, a través de la misma aplicación para hacer la admisión telemática, se tramitará el procedimiento en las mismas condiciones que el resto de solicitantes.

Una ventana para cada paso

Completada la solicitud telemática de admisión, solo quedarán tres pasos que se irán activando a medida que avance el calendario de matriculación.

Hay una ventana de 'Listas provisionales' de admitidos en que se podrá entrar para consultar los resultados. Si no se está conforme, las familias pueden presentar alegaciones haciendo clic en el botón que hay al respecto, en que se desplegará el formulario electrónico correspondiente.

También se podrán consultar las 'Listas definitivas' del proceso con las que las familias ya sabrán en qué centro deberán matricular a sus hijos e hijas.

El final del proceso: matriculación efectiva

Una vez las familias sepan el centro educativo donde escolarizan a su hija o su hijo, es necesario que contacten con el centro educativo en concreto o consulten su página web específica.

En el caso de Infantil y Primaria, esta última fase se hará entre el 13 y el 29 de julio de manera presencial en el centro educativo en concreto. Allí se verificarán los documentos o situaciones alegadas en el proceso de admisión telemática.

En caso de que se haya marcado la casilla de existencia de no convivencia de los progenitores, se deberá aportar la firma y consignar los datos del padre, madre, tutor/a legal que no ha realizado la solicitud de plaza.

Calendario

En las etapas de Infantil y Primaria, la presentación de solicitudes telemáticas de admisión se hará en la web telematricula.es del 8 al 16 de junio. La información de las listas provisionales se hará pública el 1 de julio y las personas que quieran hacer reclamaciones al respecto tendrán del 1 al 3 de julio para tramitarlas con la clave de acceso. Las listas definitivas se publicarán el 10 de julio y la matriculación efectiva la harán las familias del 13 al 29 de julio.

En el resto de etapas, la presentación de solicitudes telemáticas de admisión se hará en telematricula.es del 17 al 25 de junio.

La información de las listas provisionales en ESO y Bachillerato se dará el 15 de julio y se podrán efectuar reclamaciones desde este día hasta el 17 de julio. Las listas definitivas se publicarán el 27 de julio y se establecerán dos períodos de matriculación: del 28 al 31 de julio y el 1 y 2 de septiembre.

En el caso de la FP Básica, las listas provisionales se publicarán el 13 de julio. Se podrá reclamar del 13 al 15 de julio. Las listas definitivas se harán públicas el 27 de julio y la matriculación será del 22 al 28 de julio.

Por lo que respecta al grado medio y grado superior de FP, las listas provisionales se publicarán el 20 de julio. Se podrá reclamar del 20 al 22 de julio. Las listas definitivas se harán públicas el 29 de julio y la matriculación será del 1 al 9 de septiembre.

Sorteo de letras de desempate

Este martes se ha realizado este sorteo ante notario. Las letras resultantes han sido QU para el primer apellido y OO para el segundo apellido.

Hay que recordar que se ha modificado la fórmula para hacerlo todavía más justo, optando por un sistema de doble letra en lugar de una sola.

Las letras de desempate se utilizan en aquellos centros educativos donde haya empates a puntos en el baremo entre los aspirantes. Se priorizan los alumnos según la mayor puntuación obtenida sucesivamente en los 9 criterios establecidos. No obstante, cuando hay candidatos empatados es cuando se utiliza el sistema de letras para desempatar en caso de que haya más solicitudes que plazas en ese centro educativo.