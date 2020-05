"Los cesados en el Cabildo son grandes profesionales y se merecen todo el respeto del mundo"

El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias afirmó en la SER sentirse "ninguneado" por el servicio de Recursos Humanos del Cabildo de Lanzarote. Su portavoz, Manuel González, llegó a anunciar la preparación de una demanda contra el Cabildo de Lanzarote por poner a los trabajadores "en peligro" durante la desescalada al no priorizar el teletrabajo y permitir aglomeraciones. La consejera de Recursos Humanos de la primera institución, Rosa Callero, respeta la postura del sindicato pero considera "precipitadas" sus declaraciones.

"Ellos saben que la situación en la que nos encontramos es muy dura y desconocida. Por encima de todo va a estar siempre la seguridad, la prevención y la salud", ha explicado Callero en Hoy por Hoy. "Hay una desescalada a nivel global y el Cabildo no se puede quedar atrás", explica Callero. La consejera de recursos humanos no sabe exactamente cuántos trabajadores siguen teletrabajando y cuantos se han incorporado, pero afirma que, "aquellos que tengan alguna patología o alguna circunstancia particular que les obligue a seguir realizando el trabajo desde sus casas siguen teletrabajando", afirma Callero. Además, recuerda que el teletrabajo a día de hoy no está regulado.

La consejera también niega las afirmaciones de SEPCA referidas a algunas "aglomeraciones" en el Cabildo sin respetar el distanciamiento social. Se trata de situaciones puntuales en las que, "a lo mejor algún día ha habido varias personas en la entrada, porque a pesar de que se les ha dado cita previa, la gente está un poco desesperada y a lo mejor viene antes, se les ha ido indicando que tienen que venir a su hora correcta porque para eso se les ha dado la hora, para evitar a las aglomeraciones. No me consta que se haya puesto en riesgo la salud de nadie", concluye Rosa.

"Los ceses no se negocian, se comunican", responde Rosa Callero a las críticas del Sindicato de Empleados Públicos sobre los ceses que se han producido en los últimos días

El portavoz de SEPCA, Manuen González, fue muy contundente a la hora de criticar los ceses que se han producido en las últimas semanas en el Cabildo de Lanzarote, calificó de "ninguneo", el hecho de "enterarse por la prensa de ceses y de reorganizaciones en la administración, oiga, siéntese usted con nosotros, hay una cosa que se llama Relación de Puestos de Trabajo, un respetito sobre todo a la protección de datos", llegó a decir Manuel González. Rosa Callero ha negado rotundamente la acusación de haber hecho público el nombre de ninguna de las personas cesadas.

"Los ceses no hay que negociarlos, hay que comunicarlos, eso es verdad. Y sí se han comunicado. La empresa tiene diez días para comunicar a los comités el ceses y se ha hecho", explica Callero. "Lamento que nadie piense que ha podido haber algún tipo de falta de respeto, eso es lo último que yo quería", añade. "Todos los trabjadores, incluidos los cesados, me merecen el mayor de los respetos. Son personas que han hecho su trabajo, grandes profesionales que se merecen todo el respeto del mundo", explica. "Los cesamos porque algunas de las áreas se van a refundir o a formar parte de otras áreas y esas coordinaciones ya no tienen sentido o porque se van a necesitar otro tipo de perfiles", concluye la responsable de Recursos Humanos.