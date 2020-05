La nova promoció de mossos, policia local i bombers es llicenciarà el 31 de juliol

Els aspirants a mosso, policia local i bomber es llicenciaran a finals de juliol, un mes més tard del que és habitual. Han hagut d'acabar les classes teòriques i fer els exàmens per internet i ara s'extremaran les mesures per fer pràctiques, per exemple, de tir, sense les quals els policies no podrien dur una arma de foc.

Els 1.445 aspirants de la 33ena promoció de mossos i els de la policia local, la meitat de cada cos, estan fent precisament aquest dimarts els primers exàmens sota vigilància estricta amb una càmera de vídeo, desplegament de professors i preguntes obertes per desenvolupar per evitar així que copiïn. Quan la Regió Sanitària Metropolitana Nord, on hi ha l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) a Mollet del Vallès, entri en fase 2, podran començar a fer pràctiques de tir i armament. Seran només sis alumnes per sessió durant 10 hores. "Són pràctiques sagrades i s'han de fer molt bé sinó no podríem donar una arma als futurs policies", explica la directora de l'Institut, Montse Royes en declaracions a SER Catalunya i afegeix que "els aspirants d'aquesta promoció mai més podran tornar a estar tots junts per evitar contagis".

Es calcula que entre el 8 i el 15 de juny, els alumnes podran fer també pràctiques del que antigament es coneixia com a mòdul 8, que són classes per resoldre casos pràctics al famós Boulevard de l'escola, que simula un carrer qualsevol de Catalunya. En aquest cas seran 4 sessions amb entre 6 i 8 alumnes ben protegits amb màscares i guants i gel. Estan estudiant si els prendran la temperatura abans d'entrar però els aspirants hauran de garantir que estan bé de salut. La directora de l'Institut de Seguretat Pública recorda que els alumnes venen de tot Catalunya i les casuístiques poden ser diferents. "S'estan fent molts esforços perquè la formació que rebin els aspirants sigui bona, i fins i tot s'han penjat vídeos sobre valors, a més han estat uns quants mesos a l'escola presencialment i els instructors i professors ja han anat veient com són", explica Royes que assegura que "seran bons professionals tot i no haver pogut rebre la mateixa formació que els seus antecessors". La direcció de l'Escola de Policia ha renunciat a fer classes de defensa personal perquè el contacte és màxim i faran sessions durant el curs que ve pels policies que ara no han pogut mentre estiguin en període de pràctiques.

Si es compleixen els terminis que ha planificat l'Institut de Seguretat Pública, els aspirants es podran llicenciar el 31 de juliol, que és divendres. Els policies es podrien estrenar en el lloc de feina l'endemà o el 3 d'agost. Normalment es llicenciaven per Sant Joan. No està clar encara si hi podrà haver cerimònia d'entrega, la cèlebre tirada de gorra. Són conscients que pot arribar a aplegar 5.000 persones entre aspirants i familiars i "això ara mateix sembla inviable", explica Royes.

Els 250 bombers que també estan fent el curs bàsic a l'Escola de Bombers i Protecció Civil, també estan fent les classes online i es llicenciaran a finals de juliol. "Les pràctiques d'incendis forestals es fan descentralitzades i això ajuda".Per altra banda, els 300 alumnes del Grau universitari de Seguretat que imparteixen a l'ISPC en conveni amb la Universitat de Barcelona acabaran les classes també de forma virtual.

De cara al curs que ve hi ha molta incertesa i de moment no estan planificant res perquè les classes a l'Institut depenen també de les convocatòries d'oferta pública i ara mateix estan aturades per culpa del coronavirus.