"Que no se nos olvide la gravedad de la crisis que hemos pasado"

Evitar que las ganas de normalidad hagan olvidar la responsabilidad ciudadana para evitar un repunte de la enfermedad y que haya una desescalada responsable es el objetivo de la nueva campaña de concienciación del Colegio Oficial de Médicos de Burgos. “Que no se nos olvide que hemos pasado una crisis sanitaria bastante grave que ha repercutido en toda la sociedad” subraya el presidente de este órgano colegial, Joaquín Fernández de Valderrama. “Queremos apelar a la responsabilidad de todos los ciudadanos con unos consejos para mantener la prudencia y evitar nuevos contagios y un posible rebrote del que nos hablan los expertos y al que tememos mucho.” Fernández de Valderrama confirma que el personal sanitario ha quedado agotado tras la dura etapa pasada, por lo que necesita más que nunca la complicidad de la población porque sería muy delicado afrontar así una nueva oleada de la pandemia.

La campaña del COMBU expresa a través de varios carteles los tres gestos sencillos pero imprescindibles que debemos incorporar a nuestras rutinas: “distancia social de metro y medio o dos metros, el uso de mascarilla sobre todo en lugares de gran concurrencia y la higiene de manos. No quitarlo de nuestra memoria para evitar nuevos contagios y salir de esta entre todos.”

Hay una parte de la campaña dirigida especialmente a la gente joven, entre la que es más frecuente el contacto social y por tanto más necesario que se extreme la prudencia. “No se puede etiquetar globalmente a la gente joven como irresponsables, pero sí apelar a todos esos grupos que hemos visto que se reunían al botellón o simplemente que convive más socialmente” indica el presidente del COMBU. “Sois más proclives a juntaros más, así que tened la responsabilidad de hacerlo con las medidas que nos comprometen con el resto de la sociedad” afirma Valderrama dirigiéndose especialmente a este sector de la sociedad.

Incertidumbre ante la falta de relevo para los profesionales sanitarios

El presidente del COMBU recuerda que tras el sobreesfuerzo al que se han visto sometidos los profesionales sanitarios en la etapa más dura de la pandemia se encuentran en este momento agotados física y emocionalmente, por lo que afrontar un repunte de la enfermedad sería muy delicado. Reconoce que para la desescalada sería necesario reforzar las plantillas sanitarias, más aún cuando comenzarán a sucederse los periodos vacacionales, pero recuerda el preocupante el déficit de profesionales del que ya se dolía el sistema antes de que comenzara la pandemia, debido a una mala planificación que se arrastra desde hace mucho tiempo. “En la provincia vamos a tener un problema a muy corto plazo con la falta tan grande que tenemos de falta de médicos: la población médica somos mayores, hay jubilaciones en un porcentaje alto en los próximos años y no tenemos relevo”

Como ejemplo de ello recuerda la eliminación hace años de las plazas MIR en los hospitales y centros de Salud de Aranda y Miranda. “Eso fue un error garrafal, porque son idóneos para la formación del médico de Familia, no solo por la atención y formación que se les da en estos centros, al ser la única especialidad en dichos ámbitos sanitarios, sino porque al terminar se fidelizaban en los puestos de trabajo que se necesitaban en estas zonas.” Eso ha provocado que este año solo cinco médicos MIR de la especialidad de Medicina Comunitaria y de Familia acaben su formación en la provincia, “de los cuales sólo tres permanecerán en Burgos y no precisamente en los centros de salud, mientras que dos se van fuera.”

Pese a que tanto Aranda como Miranda han recuperado la formación MIR, en la nueva convocatoria que está a punto de adjudicar sus plazas, Fernández de Valderrama teme que estos puestos queden vacantes como consecuencia del conflicto que ahora mismo rodea el sistema de asignación de especialidades. “Sería bueno que en el proceso se asignaran esas once plazas previstas tanto en Aranda como en Miranda, pero no sé porqué me parece que este enfrentamiento va a hacer que muchos se retraigan de coger plaza y se queden vacantes” advierte. “Hay que motivar a la gente y no desmotivarla en la elección de plazas, también con una posible fidelización posterior que se necesita.”

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Burgos ha querido hacer un reconocimiento expreso al papel que ha desempeñado el servicio de Urgencias del Hospital Santos Reyes de Aranda en esta pandemia pero también para mantener el personal. “Aprovecho para darles la enhorabuena. Están sacando un gran trabajo adelante, se han echado toda la responsabilidad y la carga de trabajo al hombro en esta crisis y lo están haciendo de forma sobresaliente.”