El mercadillo municipal se reanuda al 50% pero solo montan 10 puestos, por el viento

Desde el Ayuntamiento de Jódar se informa la decisión de la corporación tras contactos con la de la Asociación de Vendedores Ambulantes de la Provincia (AVAPA) así como de la presente legislación, con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, en la FASE 2, que limita al 33 % de los puestos disponibles:

- Desde este miércoles se instalará el mercadillo. Los puestos alternarán cada semana, permitiendo el 50 % de los puestos cada uno de los días, durante la primera semana 27 y 29 de mayo, los puestos pares, la semana siguiente, 3 y 5 junio, los impares y así sucesivamente, mientras continué el estado de Alarma Sanitaria.

- Los puestos serán instalados con la distancia de seguridad pertinente. Asimismo será necesaria la distancia interpersonal de quién acuda a los puestos con el fin de cumplir con las recomendaciones sanitarias del Ministerio.

En Jódar se ocupan en torno a 180 puestos, cada una de las dos jornadas semanales, miércoles y viernes, dejaron de hacerlo el 13 de marzo, con la declaración de la Alarma Sanitaria por el COVID 19. Jódar es uno de los pocos municipios de la provincia con dos jornadas de mercadillo municipal.

Aunque acuden todos los que tenían derecho, la mitad de los 180 puestos, solo montan 10, ante las fuertes rachas de viento impiden el normal desarrollo de su actividad. La presencia de público también ha sido mínima.

Esta redacción ha conversado con el secretario de la Asociación de Vendedores Ambulantes Profesionales Autónomos de la provincia (AVAPA), Diego Amezcua, que reconocía que, desde el Ayuntamiento de Jódar, se va a autorizar el 50 %, por encima de lo recomendado por las autoridades sanitarias en la FASE 2, que marca el 33 %, reclama mayor implicación de la corporación local para permitir la ocupación de terrenos privados adjuntos, “… En concreto, con el Ayuntamiento de Jódar no estamos, del todo, de acuerdo… La ley permite, en esta segunda fase, la apertura del mercadillo con un 33 % de los comerciantes, en la tercera fase será un 50 %, pero la ley contempla que si podemos utilizar más espacio podamos ampliar el número de puestos, creemos que el recinto ferial reúne suficientes metros y hay calles, en la parte de abajo, donde podríamos albergar el resto de los puestos, no vemos necesario tener que reducir la apertura del mercadillo a la mitad de los puestos, cada día de la semana, podríamos hacerlo con la totalidad de los puestos, dando una distancia de dos metros y medio y utilizando las calles de más abajo. Incluso separarnos más unos puestos de otros, pero no dejarnos a vendedores en el camino, porque trabajar una semana si, una semana no, supone un agravio muy grande para los comerciantes, de manera que vamos a trabajar 10, 12, 14 días al mes. Es imposible mantener un negocio, que ya está muy mermado, por la situación económica, que, además, trabajamos solo unos días al mes… Por eso, pedíamos, al Ayuntamiento, que se hiciese un esfuerzo en remarcar todo el mercadillo, en distanciar todos los puestos… Lo que han planteado es que el miércoles 27 y el viernes 29 solo acuda al mercadillo los puestos con número par y que la semana siguiente, miércoles, 3 de junio, y viernes 5, que vayan los impares, y sigamos con esa marcha, de pares e impares por semanas… No creemos que sea lo más acertado, mirando a la ciudadanía, que esperan ir al mercadillo a encontrarse una amplia oferta comercial, y si vamos a ir la mitad de los puestos, la oferta comercial se reduce a la mitad y que esos comerciantes necesitan trabajar todos los días…”.

Amezcua señala que en otros municipios si se ha permitido la ocupación de todos los puestos, “… La mayoría de los mercadillos que se han abierto ya, se está haciendo con la totalidad de los puestos. Basta que haya una plena implicación por parte del consistorio, y se tomen todas las medidas de seguridad, de aforo, de metros, de espacios… Haciendo un esfuerzo, todos, podemos contentar a todas las partes. Si se hace un esfuerzo siempre se puede llegar a acuerdos… Si hay toda la voluntad suficiente, se puede llegar a hacer con todas las garantías, tomando las medidas que haga falta… Hay que poner todos los medios para reactivar esta economía y la única fórmula es yendo todos a una…”.

El cualquier caso, desde AVAPA se garantiza que el mercadillo se reanudará con todas las garantías, “… Pensando en nuestra ciudadanía, en nuestras clientas, en nuestros clientes, y pensando que hay que hacerlo bien porque todos tenemos familia y ninguno queremos cometer errores o hacer las cosas mal, para evitar que llevemos el virus a nuestras casas. Los primeros que ponemos cuidados somos los propios comerciantes… Las medidas son: obligatorio en uso de mascarillas y guantes, a ser posible, y, por supuesto, que en todos los puestos del mercadillo, para darle la garantía a la ciudadanía, vamos a tener botes de gel hidro-alcohólico , para que cada cliente/a tenga que desinfectarse las manos antes de comenzar con la atención personalizada. A partir de eso podrán tocar el género, guardando siempre la distancia de dos metros…”.

El puesto cedido a uno de los comerciantes locales en el Mercado de Abastos / Antonio Plaza

Mercado de Abastos

Desde el Ayuntamiento de Jódar se ha puesto a disposición de los comerciantes locales que, desde que fue declarado el estado de Alarma, no podían vender en el mercadillo, los puestos necesarios en el Mercado de Abastos, para poder desarrollar su actividad.

El comerciante nos manifestaba su intención de continuar en su nueva ubicación, ante la buena aceptación de los vecinos/as de la localidad.