Reapertura parcial de instalaciones deportivas municipales en Zamora

El Ayuntamiento de Zamora informa que partir de mañana se abren las instalaciones de Tenis, Pádel, Frontón y Pista de Atletismo de la Ciudad Deportiva al igual que la pista de Tiro con Arco de la carretera de Almaraz. En todos los casos con cita previa y respetando las medidas de seguridad.

Para acceder a las instalaciones será obligatorio hacer un día antes la correspondiente reserva en el siguiente enlace: https://citas.lineazamora.es/.

Al efectuarse de forma telemática el horario para realizar la reserva será desde las 00:00 horas a las 24:00 horas del día anterior al de uso de la instalación.

Inicialmente se podrá realizar una única reserva diaria para cada espacio deportivo, y en el caso de las pistas de tenis, pádel y frontón este uso queda restringido a los usuarios. No obstante, de las 21:00 a las 24:00 horas se podrán efectuar tantas reservas como espacios libres queden para el día siguiente, y en este caso no habrá restricción alguna.

En el caso de menores de edad tendrán que estar siempre acompañados de un adulto que deberá participar obligatoriamente de la misma actividad.

Como medida de prevención y seguridad, con el fin de evitar al máximo los cruces o contactos entre las personas que utilizan las instalaciones y para facilitar también la limpieza de las mismas, las franjas de reserva serán de 1 hora y 15 minutos, con ese margen de un cuarto de hora para efectuar la limpieza entre los turnos. También con el fin de evitar posibles contactos el acceso a la Ciudad Deportiva se realizará por el hall que da acceso a las oficinas centrales y la salida por la puerta de peatones del parking situado junto a la Casa del Deporte

En cuanto a otras limitaciones de uso, la capacidad máxima de la Pista de Atletismo será de 16 personas de forma simultánea, y se mantendrá la distancia mínima recomendada de 2m. x 2m, que deberá ampliarse a 4 metros como mínimo durante la carrera. En el caso de las pistas de Tenis, Pádel y Frontón la capacidad será de hasta cuatro personas (individual o parejas) y las bolas serán utilizadas solo por cada turno, no pudiendo dejar ninguna en la pista de juego al finalizar.

En el caso de las pistas de Tiro con Arco, será imprescindible contar con la correspondiente licencia federativa para acceder a las instalaciones; y se establecen franjas de utilización de 1 hora y 30 minutos, con 15 minutos entre cada franja de uso para proceder a la limpieza y desinfección del espacio deportivo y de las zonas habilitadas para dejar el material. La capacidad máxima de la pista será de 4 personas de forma simultánea.

El pago se efectuará también telemáticamente en el momento de efectuar la reserva; lo que inicialmente se puede realizar solamente mediante transferencia, hasta que la entidad bancaria habilite la plataforma para poder efectuar el pago con tarjeta, previsiblemente a principios de la próxima semana.

El importe de la reserva de la Pista de Atletismo es de 0,90 € por hora o fracción; y de las pistas de Tenis, Pádel y Frontón, de 2,40 € por hora o fracción si es sin luz, y de 4,81 € por hora o fracción con luz.

Además de las condiciones específicas para el uso de cada instalación se establecen otras normas generales de prevención y seguridad de obligado cumplimiento para todos los usuarios de la Ciudad Deportiva:

- En el acceso de la instalación los usuarios deberán pasar por una moqueta que estará humedecida con solución desinfectante.

- En el acceso a la instalación tendrán a su disposición dispensadores de gel hidro-alcohólico que tendrán que usar de forma obligatoria previa a la identificación y acceso al espacio deportivo.

- Sólo podrán acceder los usuarios que vayan a desarrollar la actividad física previa reserva a través del medio indicado, para el acceso será imprescindible identificarse a través de medios oficiales (DNI O SIMILAR).

- No se permite el acceso de acompañantes excepto para deportistas y usuarios con movilidad reducida, previa solicitud a la Concejalía de Deportes.

- Sin ser obligatorio, se recomienda a todos los usuarios que permitan la toma de temperatura, se les indicará que si excede de 37,5º C (febrícula) no es recomendable que accedan a la instalación.

- Todos los usuarios deberán desplazarse por la instalación con mascarilla, será obligatorio su uso en las zonas comunes, tanto para acceder al espacio deportivo como para salir de la propia instalación deportiva.

- Se mantendrá, siempre que sea posible, una distancia interpersonal mínima con todos usuarios y personal de la instalación.

- Se accederá directamente con la equipación deportiva, no se podrá hacer uso de ningún vestuario. No está permitido el cambio de zapatillas al no pasar por solución desinfectante en el acceso.

- Los usuarios tendrán a su disposición un aseo con lavabo para cada sexo que únicamente se utilizará con la finalidad que han sido concebidos, no podrá utilizarse como vestuario.

- Los deportistas dejarán sus pertenencias en las zonas indicadas en cada espacio deportivo, cada deportista solo podrá portar una pequeña mochila con sus pertenencias, su capacidad no será mayor de 10 litros, medidas aproximadas de una mochila estándar en el mercado.

- Las botellas de agua o bebidas isotónicas deben ser individuales, se colocarán en el mismo lugar que la mochila.

- Al final de la sesión, recoger todo el material del deportista de la pista

De momento siguen cerrados los pabellones (Ángel Nieto, Manuel Camba, y Azul) así como el Ruta de la Plata.