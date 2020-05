Dani Torres: "No debemos pensar en once partidos, solo en el Alcorcón"

Con un respetuoso minuto de silencio en memoria de la victimas por el coronoavirus comenzó una nueva sesión de trabajo del Real Zaragoza que se une al luto oficial decretado por el Gobierno.

Después, como viene siendo habitual, Víctor Fernández ha dirigido el entrenamiento por grupos de hasta diez jugadores repartidos en dos turnos en la Ciudad Deportiva.

El programa previsto incluye diferentes ejercicios que combinan físico y balón para que los jugadores vayan cogiendo el ritmo necesario para volver a jugar, evitando también, en la medida de los posible, el riesgo de lesiones.

Con dos semanas y media de entrenamientos y a otros tantos días de la reanudación de la competición, los futbolistas van asimilando física y mentalmente el regreso de la liga después de una espera casi interminable.

"Se nos hizo larga la espera y aún se nos hace larga pero el equipo está muy motivado para completar esa trayectoria que llevábamos y que nos tiene ahí a un paso", señaló Dani Torres.

El centrocampista colombiano, como sus compañeros, agradece el poder entrenar sobre el césped después de casi dos meses de confinamiento porque "el hecho de poder estar en el campo y entrenar donde lo hacemos y jugamos es un gran avance para poder preparar la vuelta a la competición para poder estar lo mejor posible", añadiendo que el siguiente paso serán las sesiones colectivas previstas para la próxima semana y será entonces cuando "nos daremos cuenta de como estamos y como llegaremos a la competición y podremos hacer ya el trabajo de cara a ese primer partido".

Será un reencuentro con un fútbol distinto porque "todo va a ser diferente, todo cambia, pero se trata de acoplarse y acostumbrarse y sacar el mayor provecho a las herramientas que podamos tener", subrayando que la mayor diferencia será la ausencia de público: "Es lo que más vamos a echar en falta, el no tener el empuje de la afición pero también es una motivación más para poder darles una alegría".

La Romareda acogerá el primero de los once partidos que le quedan por disputar al equipo aragonés que fija el punto de mira en la visita del Alcorcón sin querer avanzar mucho mas allá apelando al tópico de "ir partido a partido porque son finales y se trata de ir sumando lo más que podamos ratificando esa posición en la que estamos", y es que desde la vuelta a los entrenamientos el único pensamiento pasa por ese primer partido sin pensar "que son once partidos si no que tenemos primero al Alcorcón y que allí es donde tenemos que empezar a sumar y ratificar el paso que queremos dar y el objetivo que queremos conseguir".

Después tocará viajar a Lugo, recibir al Almería, jugar en Almendralejo contra el Extremadura y así sucesiavamente hasta medirse a los once rivales que el conjunto blanquillo debe enfrentarse con encuentros cada 72 horas, nada nuevo para Dani Torres: "En Colombia cuando estába con tornéo internacional jugabamos cada tres días y la verdad que lo llevábamos bien, hay que estructurar bien la semana y saber que son 90 minutos que tenemos que esforzarnos y luego tenemos que recuperar bien".