Construction Machines Simulator, el arte de construir y destruir

Para construir algo nuevo, primero hay que demoler lo viejo. Aunque después también podemos volver a demoler, reconstruir, destruir otra vez... Este divertido círculo es el que nos propone Construction Machines Simulator. A sus mandos vamos a manejar excavadoras o grúas cumpliendo diferentes contratos que hagan crecer nuestro emporio del ladrillo.

El juego nos permite destruir viejas construcciones y preparar los solares para levantar nuevos proyectos con los que ganar dinero, pero también podemos comprar propiedades y gestionarlas para hacer crecer nuestro negocio. Manejaremos cuatro tipos diferentes de vehículos de trabajo con posibilidad de mejorarlos en 20 puntos, y el número total de contratos a cumplir supera el centenar. En muchos casos habrá que comenzar alisando el terreno, retirando la arena para acumularla en contenedores o destruyendo el vallado y los edificios viejos que entorpecen el desarrollo de nuestros planos.

Además de la construcción (y destrucción) el juego cuenta con un punto de gestión de la constructora: desde decidir el orden de las misiones que afrontamos (en función de nuestro nivel o maquinaria), la inversión en propiedades como un camping y su desarrollo, a la compra de materiales. La sensación de afrontar cada vez proyectos más ambiciosos y su planificación está bien conseguida.

Algunos de los contratos disponibles para completar / Ravenscourt Games / Meridiemgames

Construction Machines Simulator es un juego desarrollado pensando para su manejo con el ratón (salió para PC en 2015), y los desarrolladores no se han roto mucho la cabeza para adaptarlo a Nintendo Switch. En lugar de hacer botones de menú 'magnéticos' para facilitar que nos movamos entre ellos con los sticks o la cruceta, debemos manejar el puntero con el stick derecho. No es la decisión más cómoda, pero nos acabaremos acostumbrando. Afortunadamente también podemos manejar el juego directamente con pulsaciones táctiles sobre la pantalla portatil, lo que agiliza bastante la experiencia. Sí se han adaptado bien los comandos de acelerar y frenar nuestras máquinas con los gatillos traseros, y esto es positivo porque nos vamos a pasar horas conduciéndolas.

Audiovisualmente Construction Machines Simulator es un juego limitado, se trata de una obra independiente de un pequeño estudio, pero es cierto que gráficamente se adapta muy bien al formato portátil de Nintendo Switch. Un buen punto reside en que podemos trabajar en varias condiciones climáticas, aportando variedad a los contratos. La música ambiental de las misiones es bastante cañera, y finalmente sus textos están traducidos a varios idiomas, entre ellos el español, aunque la traducción es mejorable.

Vamos a manejar hasta 4 vehículos diferentes, incluido este toro mecánico / Ravenscourt Games/ Meridiem Games

Más actualidad

El juego táctico 5vs5 de disparos en primera persona Valorant (Riot Games) ya tiene fecha de lanzamiento. Será el próximo 2 de junio, dando por finalizada su beta cerrada el 28 de mayo. Las cuentas serán reiniciadas y los desarrolladores han prometido nuevo contenido poco después del lanzamiento como nuevos agentes, mapas y modos de juego. Para garantizar la fluidez adecuada en el lanzamiento la empresa ha colocado un nuevos servidores en Madrid, por lo que la experiencia de salida para los jugadores españoles debería ser correcta, sin caídas o latencia excesiva.

El próximo 19 de junio llegará en exclusiva para PS4 The Last of US Parte II, y su estudio (Naughty Dog) acaba de publicar un nuevo vídeo titulado 'Dentro del gameplay'. En él los desarrolladores nos cuentan la importancia de la inmersión en el título para compartir las emociones y las reacciones de su protagonista, Ellie. También hemos descubierto que se ha incluido un botón de salto no presente en la primera parte, de forma que podemos aprovechar de mejor forma el componente vertical de los escenarios, y que ahora podemos reptar para ganar en sigilo con la posibilidad de utilizar todo nuestro equipo y armas.

2K ha anunciado la llegada de su Trilogía Mafia a PS4, Xbox One y PC. El plato fuerte es el remake de la primera parte de la saga Mafia, rehecho desde cero y ampliado, y que gráficamente luce espectacular. Llegará el 28 de agosto en un pack junto a la remasterización de la segunda parte y la edición completa de la tercera, que ya pueden descargarse de forma independiente o como parte del pack completo.

Another World y Flashback, aventuras retro en un pack / Microids/ Meridiem Games

Y Finalmente también los amigos de Meridiem Games (Construction Machines Simulator) nos traen estos días el pack en formato físico para PS4 y Nintendo Switch de Another World y Flashback. Ambas aventuras nos invitan a viajar y sobrevivir fuera de nuestro planeta en entornos hostiles. El nuevo pack incluye la banda sonra digital de ambos juegos, portadas reversibles y dos postales de cada título. Dos imprescindibles para los amantes de las aventuras retro. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.