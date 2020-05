Iván Turmo (Transfermarkt) al 'Què t'hi Jugues!': "La plantilla del Barça és de les més devaluades"

Els preus dels futbolistes es devaluaran amb la crisi del coronavirus. Per analitzar-ho, al ‘Què t’hi Jugues!’ hem parlat amb l’Iván Turmo, un dels responsables de Transfermarkt a Espanya, que és la web de referència per saber el valor dels futbolistes que utilitzen directors esportius i representants.

Les variables que es tenen en compte per decidir el valor de mercat d’un jugador

“Hay muchísimas variables que se tienen en cuenta. Lo analizamos todo de forma individual, estudiamos cada caso con cuidado. Quizás lo más importante sea la edad. Los distintos factores que tenemos en cuenta son: la edad, los fichajes anteriores, su potencial de futuro, la posición que ocupa, el rendimiento actual tanto en el club como en la selección, un poquito también la situación institucional del club al que pertenece, el estado físico, su propensión a las lesiones, interés por otros clubes, si es un jugador muy cotizado, si no es cotizado, la trayectoria, la experiencia profesional, un poco el prestigio, el sueldo, la jerarquía…”.

“No tenemos en cuenta las cláusulas de rescisión para asignarles un valor a los jugadores porque normalmente siempre están un pelín hinchadas para tratar de disuadir a posibles clubes interesados en pescar en el club. Entonces, no es una cuestión que tengamos excesivamente en cuenta”.

Quant ha baixat la cotització degut a la crisi del coronavirus?

“En abril hicimos una devaluación mundial de jugadores que afectó a muchos jugadores de un montón de ligas. La devaluación generalizada supuso una bajada del 20% de los valores de todos los jugadores, salvo de los jugadores jóvenes hasta los 22 años, que en estos casos bajaron solo un 10% debido a la juventud y demás. Esto obviamente afectó bastante al Barcelona, que fue uno de los equipos europeos cuyos planteles más se devaluaron. A parte, dentro de la liga, también fue el quinto equipo que su plantilla sufrió un poco esta crisis del coronavirus”.

“Hasta la devaluación esta que hicimos el 8 de abril, no había ningún jugador joven entre los 10 más valiosos del Barça. Después, tras la devaluación, sí que entró Ansu Fati en el número 10. En comparación con el Real Madrid, obviamente como el Madrid tenía a Vinicius, Rodrigo y alguno más entre los más jóvenes se vio menos afectado”.

Sobre Messi

"Messi tendría que estar fuera de concurso. Con la edad que tiene sigue compitiendo muy bien con todos los chavales jóvenes que están surgiendo. A parte todo el tema de marketing que tiene atrás también lo tenemos muy en cuenta y está súper potente. Messi es todavía el más valioso de la liga española a pesar de la devaluación generalizada que realizamos debido al coronavirus en abril”.

Sobre Haaland

"Yo creo que lo del tema Haaland podría desembocar en ciertas inversiones, a lo mejor un poco insospechadas, inversiones altas este verano, pero hasta que no terminen las ligas va a ser complicado lanzar una evaluación".

Sobre Lautaro

“En este verano de incertidumbres, los grandes clubes van a tener complicado desprenderse de sus grandes jugadores, tanto Haaland en el Dortmund como Lautaro, como tantos otros. Va a ser un tema complicado que el Inter al final acceda a la salida de Lautaro”.

Sobre Dembélé

“Del Barcelona, Dembélé es el quinto más valioso, empatado con Arthur. En este caso lo que hay que analizar un poco es la edad del jugador y el historial de fichajes que lleva detrás. El valor máximo de carrera que ha tenido Dembélé ha sido de 120 millones de euros, y ahora está en 56, ha bajado a más de la mitad, porque por las lesiones no juega”.

Sobre Coutinho

"Coutinho es el jugador cedido más valioso de la historia del futbol mundial”.

Sobre les influències que reben

“No es que sea una cosa que pase cada día, pero sí que al final todo el mundo trata de influirnos porque quieras que no hay muchos intereses detrás. Siempre tratamos de delimitar totalmente cualquier influencia externa y mantenernos independientes, que es nuestra esencia, porque si no, no tendría mucho sentido. Tenemos cierto cuidado con los agentes porque quieras que no todos tratan de mejorar el valor de mercado de sus jugadores. No nos dejamos influenciar por presiones externas, que tampoco es que las tengamos a menudo”.