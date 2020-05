Trabajadores de residencias se movilizarán en rechazo a la instrucción de vacaciones elaborada por la Xunta

CIG, CCOO, CSIF y UGT convocan concentraciones entre las 11,00 y las 11,30 horas, todos los jueves hasta el próximo 2 de julio, ante todos los centros dependientes de la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia, en rechazo a la instrucción de vacaciones elaborada por este departamento.

Según denuncian, el texto no reconoce en el ámbito laboral el esfuerzo realizado por estos trabajadores durante la crisis sanitaria en las últimas semanas. La Xunta comtempla en el documento presentado que los trabajadores tomen vacaciones de 15 en 15 días. Para los sindicatos no se compensa el sobreesfuerzo del personal. "Estamos muy enfadados porque tantos meses sin poder coger días y ahora nos viene que por motivo del covid no vamos a tener vacaciones" denuncia una trabajadora de la residencia Torrente Ballester de A Coruña.

Fuentes de la Consellería Políticas Sociais aseguran a Radio Coruña que esta no es una propuesta firme y que todavía están abiertos a la negociación para buscar el acuerdo que cuente con el visto bueno de los trabajadores.