Una médica del hospital de Gandia estalla en redes sociales como 'sanitaria quemada e indignada'

Una médica anestesióloga del hospital Francesc de Borja de Gandia, Elena Casado, ha trasladado toda su indignación y frustación ante ciertas actitudes sociales en esta fase 1 de la pandemia a las redes sociales. En un hilo de Twitter, con 21 publicaciones, expresaba el malestar de los sanitarios que se han jugado la vida y que ahora ven la relajación de las medidas en la calle.

— Dra. Elena Casado (@Medicilio) May 25, 2020

La reflexión de esta doctora de Gandia suma más de 27.000 me gusta y 17.000 retweets. Las redes sociales expandían su mensaje del que se ha hecho eco la Cadena SER en una entrevista de Carles Francino en el programa La Ventana.

Francino hablaba con la doctora Casado sobre la frustración e indignación que produce la relajación de muchos, las imprudencias, la poca solidaridad con los sanitarios y las graves consecuencias que se podrían derivar con la aparición de nuevos brotes y contagios.

La doctora Casado asegura que buena parte de la atención de la crisis sanitaria se ha centrado únicamente en los aspectos más positivos y solidarios. La facultativa afirmaba que nadie se ha preocupado de poner "nombre y apellido" a las miles de personas que han fallecido por la Covid 19.

Aquí puedes leer las reflexiónes de la doctora Casado en el hilo de Twitter:

"Hoy soy un año más vieja y me siento en la obligación cual señora indignada y como sanitaria quemada de hacer este #hilo sobre la #Desescalada y preguntaros: A qué coño estamos jugando? De qué va el #salimosmasfuertes? Perdonen las formas, y no va a ser más suave lo que continua.

Mira, si, este hilo va por ti. Por ti, que te pasas por el forro los 28.000 muertos (voy a decir 28.000 porque digo yo, que hasta que se demuestre lo contrario, no estamos ante un milagro de la resurrección, o que me expliquen que ha pasado aquí). Y si no estás haciendo ninguna cerrillidad, no hace falta que te sientas identificad/@, quien se pica, ajos come.

Por ti, que no te ha tocado esta lotería macabra. Que no has perdido a tu abuela, a tu madre, a tu hijo, en una cama de hospital, sol@. Que no has podido despedirte. Y que estás cansado de estar en casa, y ahora hace calor y te quieres ir a la playa de cervezas.

Va por ti, que sigues pensando que: No ha sido para tanto. A ti que te estás riendo de los autónomos, hosteleros, y otros profesionales que han cerrado, quizá para siempre, para que tú sigas vivo. Va por ti, que no tienes vergüenza ni decencia. Va por ti, que te has creído los bailes en la UCI que te enseñaban las noticias y no las historias que contábamos los profesionales cada día. Por ti, que ahora no se si te das cuenta que solo se habla en la tele de abrir bares, de qué hacemos cuando salimos y del solecito que hace".