Antonio Bello: " Algunos se han olvidado que bajé de Segunda B a Regional, perdiendo mucho dinero"

Club y jugadores ponían el miércoles, punto y final al desencuentro público por los salarios en este final de temporada. Tal y como se esperaba, los jugadores han tenido que hacer “un esfuerzo” para asegurarse su continuidad en el equipo.

Antonio Bello dice sentirse “contento” con el desenlace final tras las reuniones individuales, “porque por fin hemos llegado a un acuerdo, este es nuestro trabajo y de lo que vivimos, yo entiendo la postura del club, aunque también creo que las dos partes nos equivocamos”.

Sobre el comunicado que la plantilla hizo público en sus redes sociales, el capitán reconoce que “no lo supimos dirigir con la finalidad que queríamos, quizás no lo teníamos que haber hecho, es posible que nos precipitáramos. El fin era que el xerecismo supiera que estábamos dispuesto a rebajarnos el sueldo y el efecto fue el contrario, el echarle la gente a la directiva y ese no era nuestro objetivo”, lamenta.

Bello defiende que su anuncio de rebaja salarial, obedece a “un mal entendido, en una de las conversaciones yo sí le dije a la directiva que lo que queríamos era una rebaja del sueldo del 30 % pero no lo pasamos por escrito o ellos no lo entendieron como una propuesta o no me supe expresar, no sé, pero no quiero entrar más en esto, nos hemos equivocado y lo que queremos es centrarnos en la liguilla”.

Reconoce que el acuerdo final “es más bajo del que ellos hicieron público, hemos tenido que hacer otro esfuerzo”.

Como uno de los capitanes del equipo, ha tenido que soportar las críticas de un grupo de aficionados, por lo que han sido días muy duros para él: “Lo estoy pasando bastante mal, porque el que da la cara como capitán soy yo y parece al final eres el que propone todo. En una negociación es normal que haya tiras y aflojas pero de ahí a que algunos aficionados nuestros me llamen perro, mercenario o pesetero duele. Hay gente que se esconde en perfiles falsos, parece que se les ha olvidado que bajé de Segunda B a Regional perdiendo mucho dinero y he luchado para que este club acabe en buen puerto, viviendo al día, no es justo, sobre todo cuando mi familia ha puesto hasta dinero para ayudar en las cosas que ha hecho el club. Es una espinita que se te queda clavada”.

Lamenta Bello que algunos crean que cobramos un sueldo que, “no se ajusta a la realidad, en el momento en el que como a cualquier trabajador se le deje de pagar un mes o dos pues se pasa mal, tenemos créditos, cosas que pagar, familia”.

La plantilla ha pedido disculpas por el error, “pero no soy quién para decirle al club que lo hagan ellos, lo que sí puedo decir es que nos equivocamos y hemos dado nuestro brazo a torcer, vamos a afrontar un play-off histórico y no lo vamos a desaprovechar, ojalá esto no vuelva a ocurrir, pero que la gente sepa del esfuerzo que hemos hecho los futbolistas”.