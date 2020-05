El incumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto centra el debate en el pleno de Úbeda

Pleno farragoso en el Ayuntamiento de Úbeda el que ha tenido lugar en la mañana de este jueves, correspondiente al mes de mayo. Primera sesión plenaria que se celebra desde el mes de marzo y en la que las cuestiones financieras y fiscales han centrado la mayoría de sus puntos.

El pleno ha comenzado con un emotivo minuto de silencio en recuerdo y homenaje a todas las víctimas que nos ha dejado esta pandemia, y en el que, acto seguido, se ha producido también la despedida, por parte de los líderes de las dos formaciones políticas con representación en el consistorio, a María Dolores Abolafia Montes, quien había sido Secretaria General en el Ayuntamiento de Úbeda durante los últimos cuatro años, y a la que se ha mostrado, por parte de ambas formaciones, el agradecimiento y reconocimiento de la corporación municipal.

Tras ello, ya sí, se ha procedido a tratar los diferentes puntos del día de un pleno que calificábamos como farragoso, y es que a pesar de que 12 de los 15 puntos que lo conformaban han salido adelante por unanimidad, en uno de ellos se ha generado un gran debate, que ha durado, sólo en el tratamiento de ese punto, más de una hora.

Por cierto, al pleno no han asistido el concejal de Comercio, José Luis Madueño, por motivos de salud; ni Josefa Chinchilla, concejal de Salud y Consumo, en su caso por motivos laborales.

De entre los puntos aprobados por unanimidad, los dos expedientes de modificación de crédito relativos a los Gastos de la Estrategia DUSI, las bonificaciones de ICIO, la reversión del Palacio Marques de Contadero, la ampliación del plazo de pago voluntario de los impuestos de vehículos o de gastos suntuarios correspondientes a los cotos de caza, o el expediente de contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Pero, también, y eran dos puntos importantes en este pleno, la modificación de dos ordenanzas municipales. Por un lado, la que afecta al Mercado de Abastos, para la reducción de la tasa en un 50%, o la que se refiere a la licencia de apertura de establecimientos, que se bonificará en un 95% para el próximo ejercicio, 2021, en un 50 para el 2022 y en un 25 para el 2023. Además, se contemplan ayudas específicas también para aquellos que inician su actividad comercial viniendo directamente del desempleo.

Todo ello, aprobado por unanimidad. No así el punto tercero, en el que se llevaron a aprobación los gastos pendientes de reconocimiento y en el que el portavoz popular, Gerardo Ruiz del Moral, acusó al equipo de gobierno local de “no poner solución a esta situación y presentar, pleno tras pleno, estos levantamientos de reparos y la omisión de la función interventora de fiscalización”. La respuesta, por parte del portavoz socialista, Francisco Lozano, que “la gestión municipal y el presupuesto son órganos vivos” y que, por tanto, requieren de constante revisión y modificación, y que para ello se atienen, entre otras, a esta “herramienta totalmente legítima”.

Debate en este punto, pero, sobre todo, en el referente a la aprobación del Plan Económico y Financiero 2020-2021. Más de una hora se alargó el tratamiento de este punto, con un constante cruce de acusaciones entre Miguel Ángel Higueras y Francisco Lozano e incontables referencias a la ya famosa sentencia de la expropiación de los terrenos del local de Renault.

En primer lugar, intervenía Higueras, que le recordaba las cifras en las que el gobierno municipal excedía la estabilidad presupuestaria y las reglas de gasto (2,7 y 5 millones respectivamente). En su respuesta, Francisco Lozano empezó asegurando que no están de acuerdo con las medidas de regulación y fiscalización de las administraciones públicas del Gobierno Central con respecto a la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, añadiendo que los ayuntamientos no son empresas privadas. Respecto a las cifras de deuda, incidió en que el motivo para que se exceda el gasto tiene “nombre y apellidos”, aludiendo a dicha sentencia.

Asimismo, Miguel Ángel Higueras se quejó de que el gobierno municipal no contará con el grupo popular para llevar a cabo sus medidas, y en respuesta a la referencia a la sentencia de expropiación de los terrenos de la Renault, llegó a proponer hasta en cuatro ocasiones la realización de un pleno monográfico sobre ese asunto, ante lo que obtuvo la negativa de su oponente político, al “no ser ya de relevancia, por haber una sentencia en firme”. Higueras también instaba al PSOE ubetense a hablar con el Gobierno Central y sus socios “chavistas, comunistas e independentistas”, decía, para cambiar la normativa y al regulación si no estaban de acuerdo con ella.

Como respuesta a que no se cuenta con el Partido Popular, Francisco Lozano aseguró que existen canales para que el PP transmita sus ideas, pero que no los utilizan correctamente debido a una falta de trabajo, señalaba, refiriéndose a las diferentes comisiones celebradas en las que “una y otra vez el PP se abstiene”, por no haber trabajado, añadía, “previamente con su ejecutiva”. Finalmente, el punto salió adelante con los votos favorables del Partido Socialista y los votos en contra del Partido Popular.

Por último, cabe destacar que también se aprobaron las dos proposiciones por parte de los dos partidos con representación en el consistorio. Por un lado, la de los socialistas, que plantearon un reconocimiento a la ciudadanía por la forma en la que han afrontado y superado esta crisis sanitaria, y, por otro, la de los populares, mediante la que se pretende instar al Gobierno central a la realización de tests de forma urgente y masiva entre la población. Esta última se aprobó, aunque, eso sí, con modificaciones.