Infantes y Quevedo: la combinación para este fin de semana

La localidad ciudadrealeña de Villanueva de los Infantes comienza a reabrir sus recursos turísticos. Lo hace para recibir visitantes de la propia provincia de Ciudad Real, puesto que los desplazamientos entre provincias, aún, no están permitidos. De esta forma, este municipio reabre uno de sus lugares más emblemáticos, como es la celda conventual de Francisco de Quevedo. Una celda en la que este reconocido escritor falleció.

En este sentido, la figura de Quevedo está muy presente en esta población, de cerca de 5.000 habitantes, enclavada en la comarca del Campo de Montiel, al sur de la provincia de Ciudad Real. Con ello, se volverá a poder visitar la celda en la que habitó este escritor, durante sus últimos años de vida. Una celda localizada en el Convento de Santo Domingo que es uno de los principales monumentos religiosos de Infantes. Un convento, de la orden domínica, que fue fundado en 1526. Pero, no fue hasta el año 1645, en el que este autor fallecía.

Una celda, cuyo acceso es gratuito, que se podrá visitar con todas las medidas de seguridad, para evitar la propagación de la covid-19. Para ello, se ha confeccionado un circuito de entrada y otro de salida, además de visitas con grupos reducidos para cumplir con las restricciones de las autoridades sanitarias. De hecho, en este mismo Convento, se albergará su Oficina de Turismo, de manera provisional y con el objetivo de poder mantener las distancias de seguridad.

Unas instalaciones que estaban conformadas por el propio Convento y por una Iglesia anexa. En este aspecto, en 1844, con la desamortización de Mendizábal, estas instalaciones se dividen en dos: La Iglesia pasa a la Diócesis y el Convento a manos privadas. Un Convento que ha contado con diversos usos, entre ellos, el de una Escuela o un Hotel. Un recurso hotelero que estuvo en funcionamiento durante dos décadas.

Una Historia que, en 'Hoy por Hoy Ciudad Real y Provincia', ha trasladado la técnica de turismo de esta localidad, Ana Moreno, quién, también, ha subrayado que "ya solo queda este Convento de Santo Domingo, aunque este municipio llegó a tener cinco Conventos, entre los Siglos XVI y XVII".

AUDIO | Escucha la entrevista completa a Ana Moreno y conoce la Historia de Infantes

Los secretos de la celda de Quevedo

Asimismo, Moreno ha detallado que esta celda de Quevedo se compone de dos estancias: dónde escribía y dónde dormía. De hecho, en esta celda, en dónde se encontraba su cama, había una puerta que daba acceso a la Iglesia. Una puerta desde la que podía escuchar las diversas misas. Todo ello, porque, cuando se retiró a Infantes, ya tenía más de 60 años y delicado de salud, al trasladarse desde Torre de Juan Abad. Un desplazamiento cuyo objetivo era el de poder recuperarse.

No obstante, en esta celda de Quevedo se puede conocer la mesa del propio autor. Una mesa que guarda algunos secretos, puesto que contaba con un cajón oculto. Un cajón en donde guardaba diversos materiales que el autor no quería que se conocieran. Sin embargo, se desconoce esos objetos secretos que albergaba ese cajón, aunque se sospecha que guardaba diversos textos que no quería que salieran a la luz.

También, los restos de Quevedo se encuentran en la Iglesia de San Andrés. Un recurso que, además, ya ha reabierto sus puertas y ya se están organizando misas en este templo. Unas misas que se están desarrollando con un tercio del aforo de esta Iglesia.

Las medidas de seguridad y la demanda turística

Además, esta técnica de turismo ha reseñado que, este mismo año, se cumple el 175 aniversario de la muerte de Quevedo. Un hecho que hace que este Convento cuente con diversos fondos de la Fundación Francisco de Quevedo. Una visita obligada para este fin de semana. Visita en la que se ha establecido un protocolo de seguridad con un circuito que permite mantener la distancia social y con un aforo limitado. También, el horario será de lunes a sábado de 10 a 14 horas y de 16.30 a 19.00 horas. Los domingos de 10 a 14 horas.

Finalmente, Moreno ha detallado que, sobre las previsiones turísticas, será un "fin de semana tranquilo". Todo ello, porque las visitas que se pueden realizar son, únicamente, de la provincia de Ciudad Real. Asimismo, ha especificado que, aún, hay muchos establecimientos hosteleros y turísticos cerrados. Sin embargo, es una visita que se puede realizar en el mismo día.