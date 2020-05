La argentina Cati Benedetti, segundo fichaje del CB Lanzarote Puerto del Carmen

El CB Lanzarote Puerto del Carmen sigue preparando su plantilla de cara a su participación en la próxima temporada de la Liga Guerreras Iberdrola con el fichaje de la jugadora argentina Caterina "Cati" Benedetti. Se trata de la segunda incorporación al proyecto tiñosero para la temporada 2020-2021 en División de Honor.

La contratación de Benedetti, zurda de 20 años de edad y 1.62 metros de altura, responde a una de las demandas del entrenador Miguel Ángel Lemes para completar una plantilla de garantías, en una posición, la de extremo derecha, en la que el equipo flojeó la temporada pasada.

Para Lemes, “Cati Benedetti es una jugadora con mucho futuro en el balonmano argentino procedente del SEDALO. Es internacional junior y también internacional de balonmano playa. Gracias a su condición de jugadora zurda va a cubrir una posición fundamental en nuestro equipo como es el extremo derecho, ya que en los últimos años hemos carecido de jugadora zurda en esa posición. Tiene un carácter ganador, es muy competitiva y su lucha en la cancha me ha convencido para apostar por ella. A pesar de su juventud creo que se va a adaptar muy bien a nuestra forma de jugar”.

El entrenador tiñosero considera que “aunque no sea una jugadora alta es capaz de defender de segunda y hace funciones de lateral en su equipo. Puede darnos versatilidad en el ataque. Esperemos que se adapte bien y que aporte la calidad que tiene”, concluye Lemes.

Cati Benedetti, internacional argentina, manifestaba tras firmar su contrato con el CB Lanzarote Puerto del Carmen que “primero que nada estoy muy contenta de poder ir a jugar a España, es una experiencia que a todo jugador argentino le gustaría vivir y, además, poder jugar en un equipo de División de honor. He conocido que el club ascendió este año y la verdad es que me parece fantástico porque va a ser un doble desafío. Estuve hablando con una de las chicas de allá y me contó su experiencia, tanto deportiva como fuera de ella y me dijo que es un club muy familiar y son todas muy buenas personas y eso me recuerda mucho a mi club”.

Benedetti conoce “lo que es estar recién ascendido y jugar contra grandes candidatos, lo viví el año pasado en mi club de Argentina cuando volvimos a la categoría máxima de liga de honor. De Lanzarote no conozco casi nada, he visto fotos y me han hablado del lugar pero la realidad es que no conozco casi nada de España pero va a ser una nueva experiencia, voy a conocer lugares nuevos que siempre soñé con conocer y me gusta muchísimo la playa así que con muchas ganas de aterrizar en la isla”.

Cati Benedetti se considera una jugadora “a la que le gusta entrenar mucho y más que nada correr porque soy extremo derecho y es lo que solemos hacer. Me considero una jugadora rápida, me gusta ser de las que alientan mucho a su equipo cuando las cosas no van bien, es muy raro que yo me ponga mal dentro de una cancha.

Soy consciente de que tengo muchas cosas por mejorar, tanto en defensa como en ataque y estoy muy ansiosa de que el club y, entre todas juntas, podamos mejorar mucho” concluye Benedetti, segundo fichaje del CB Lanzarote Puerto del Carmen para su participación en la próxima edición de la Liga Guerreras Iberdrola.