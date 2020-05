Un verano sin fiesta

El verano de 2020 pasará a la historia como uno de los menos fiesteros que se recuerdan en las últimas décadas. Pese a que de junio a septiembre se suelen concentrar la mayoría de fiestas y eventos populares de Canarias, este año el calendario de celebraciones está en blanco por culpa de la COVID-19. La mayoría de los ayuntamientos y cabildos ya han cancelado sus grandes fiestas, otros están apurando los días, esperando por una mejora de los datos sanitarios; y algunos pocos han decidido adaptarlas ya para cumplir con las medidas del estado de alarma.

Este año en La Graciosa se cancelan las Fiestas del Carmen, que casi triplicaba su población en julio. En Lanzarote, la COVID-19 ha acabado con fiestas patronales como las de San Ginés, durante el mes de agosto, o la de Los Dolores de Tinajo, en septiembre. En La Palma, tras 5 años de espera, han decidido suspender sus Fiestas Lustrales de la Bajada de la Virgen de las Nieves. Los Enanos se quedan sin su danza, por primera vez, desde la primera edición de las Fiestas en 1680. El ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma espera que se puedan retomar antes de 2025.

En Tenerife, Puerto de la Cruz está decidiendo aún que harán con las Fiestas del Carmen, aunque desde el ayuntamiento quieren readaptar la celebración, no cancelarla. En La Laguna, las Fiestas del Santísimo Cristo continúan adelante a la espera de ver cómo evoluciona la pandemia en las Islas. Al igual que la Fiesta de la Rama, en el municipio grancanario de Agaete. El ayuntamiento ve difícil que se celebre pero no ha cancelado este festejo de principios de agosto. En Teror, la tradicional Romería Ofrenda a la Virgen del Pino del 7 de septiembre se cancela y ahora "habrá que buscar otras fórmulas para celebrar y homenajear a la patrona de la Diócesis de Canarias", según el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. En Las Palmas de Gran Canaria ya han decidido reducir sus Fiestas Fundacionales al acto de Honores y Distinciones. En 2020 no se verán fuegos artificiales en la Playa de Las Canteras ni se organizarán los habituales conciertos durante la noche de San Juan.

Pérdidas millonarias

Las cancelaciones de los festejos, además de una desilusión para sus participantes, es un duro golpe para muchas empresas. Por ejemplo, las que se encargan de la luz y el sonido de las fiestas. En el sector audiovisual están preocupados porque a corto y medio plazo no se van a celebrar eventos multitudinarios "y es un tema delicado porque nos va a costar quitarnos el miedo para ir a una fiesta", explica Bentujuí de la Guardia, responsable de Playsound Canarias. "Muchos compañeros técnicos, de montaje y otros proveedores que son partícipes a la hora de montar un evento se ven afectados. Personas que sólo reciben ayudas por el cese de actividad, los créditos ICO y algunas prestaciones de los cabildos, pero nada en específico para el sector que ahora mismo tiene ingresos cero".

Otras de las empresas más afectadas son las que se dedican a la pirotecnia. En verano suelen facturar entre el 70% de sus ingresos anuales. "Nadie se esperaba esto. El estado de alarma empezó en marzo y ya muchos carnavales se suspendieron lo que fue un revés para nosotros. Aunque lo peor viene ahora sin fiestas en verano, no esperábamos que se dilatara tanto en el tiempo", se lamenta Benjamín Dávila, de Pirotecnia El Pilar. El sector da empleo directo a unas 300 personas en Canarias que temen por su futuro laboral. "Nuestro ingreso es cero y va a seguir así durante mucho tiempo. Pero los gastos fijos siguen ahí porque las alarmas de los depósitos con el material hay que seguir manteniéndolas. Con las nuevas normativas nuestra seguridad es muy grande y eso hay que pagarlo.", dice Dávila.