Ángel Hernández pide reforzar las residencias para evitar que se repita la situación de esta pandemia

El procurador socialista soriano, Ángel Hernández, pide a la Junta que adapte la residencia de Los Royales para que no se repita la situación vivida estos meses. Hernández se ha hecho eco de los argumentos que ofreció la consejera de sanidad, asegurando que la alta mortalidad en el centro fue porque la estructura de la residencia no permitía aislar a los ancianos, y teme que si hay un repunte y no se toman medidas se repita el mismo escenario.

El procurador ha repasado los datos sobre la incidencia del coronavirus en las residencias de ancianos de Soria. soria ha sido la segunda provincia con mayor mortalidad en residencias con un 13,26% y la segunda con mayor porcentaje de fallecimientos en residencias con un 65% del total de toda la mortalidad de las residencias. Además, es la segunda provincia de Castilla y León con mayor tasa de infección en residencias con un 30% que han dado positivo en covid-19. “No podemos permitir que la consejera reconozca que hay una carencia estructural para poder aislar a los pacientes y que aún no conozcamos qué medidas se van a poner en marcha. Hay que recordar que estas dos competencias, sanidad y servicios sociales en residencias, son de la Junta y que hay una orden ministerial, del mes de marzo, en la que declaraba que el órgano competente de la comunidad autónoma en materia sanitaria debería revisar todas las residencias para evaluar si las condiciones de aislamiento y sanitarias son las adecuadas”.

Ángel Hernández también pide a la Junta que amplíe la plantilla de los hospitales y centros de atención primaria para evitar también que vuelva a producirse un colapso sanitario si vuelve una pandemia. “Hay que poner encima de la mesa que la situación de Soria, donde con esta pandemia ‘se han visto las costuras’ de nuestra sanidad, y pondremos en marcha cuantas medidas e iniciativas parlamentarias sean necesarias, para que la Junta disponga las medidas adecuadas para que Soria tenga la misma atención que cualquier otra provincia de Castilla y León. Y es necesaria una planificación correcta para que, si hay un rebrote o una nueva pandemia, no vivamos la misma situación de colapso”.

Por otro lado, Hernández también considera que habrá que reforzar la atención a domicilio a la vista de que los nuevos accesos a las residencias de ancianos no están permitidas.

Además, el procurador va a plantear dos preguntas escritas sobre algunas de las declaraciones que hizo la consejera en relación a la provincia de Soria. Una de ellas afecta además a esta casa, a la Cadena SER. “Una nota haciendo acusaciones directa a los medios de comunicación de difundir noticias falsas. Queremos saber qué pretendía la Junta con esa nota de prensa y presentaremos una pregunta escrita para conocerlo. También otra pregunta referida a las declaraciones de la consejera acerca de las fotos -en las que decía ver “mucha gente por la calle en Soria”-, queremos verlas y saber de dónde salieron dichas fotografías”.