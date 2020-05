Dos mesos de confinament al pavelló per a persones sense llar de la Fira de Barcelona

L'Ismael s'està canviant la samarreta al costat de la seva llitera. Més que una llitera, són dues hamaques de tela una sobre l'altra, aguantades per una estructura metàl·lica. És el seu petit espai d'intimitat, que ha cobert amb un llençol per tal que les seves coses no quedin a la vista. Fa gairebé dos mesos que viu al pavelló de La Fira de Barcelona i que hi està confinat. Va venir per responsabilitat, perquè no volia fer emmalaltir a ningú al carrer. Ara que comença la desescalada vol esperar a la fase 2 per poder anar a Lleida a recollir la fruita. Vivia amb uns amics que el van acollir quan el seu lloguer era ja inasumible. Té clar el problema: "sense papers, tot és complicat. Estic format en hosteleria, he fet cursos a Madrid, sóc un professional. Però sense papers sé que hi ha menys opcions". El Hamsa, deu anys més jove que ell, assenteix amb el cap convençut.

El pavelló de Fira mostra una barreja d'orígens i cultures. Fa pocs dies que ha acabat el ramadà, el moment més sagrat de l'any per la comunitat musulmana. Dejunis, àpats festius, moments de resar intensos. Podria haver-ho complicat tot, però no. L'Arcadi Minguet, director de l'equipament, assegura que el ramadà ha ajudat a calmar l'ambient. Els origens culturals han estat la base dels grups que s'han format, persones que passen les estones d'oci junts jugant a futbol, a ping-pong, o veient la tele. En algunes ocasions, també l'espurna per alguns conflictes. Les primeres setmanes van comportar un període d'adaptació i expulsions segons asseguren la majoria de confinats. Ara, tot s'ha calmat.

Els únics requisits per ser acceptat al pavelló de La Fira són no consumir drogues (el tabac es permet, un cop a la setmana ve un estanquer de Sants a vendre; però l'alcohol no) i no tenir conductes violentes. La majoria d'expulsions han estat per aquests dos motius. També les sortides voluntàries. Aquesta mateixa nit, a les dues de la matinada, dos joves han marxat. Un treballador es pregunta en veu alta per què ho han fet, i un usuari recolzat a una columna li respon amb el gest de beure a galet.

Els agents de seguretat privada de l'empresa ICTS Hispània SA són els encarregats de mantenir l'ordre. Un vigilant va ser expulsat per conductes inapropiades al principi del confinament segons ha confirmat l'Ajuntament. Vigilen l'entrada amb un arc de detector de metalls, i supervisen les cues per menjar i també les zones recreatives.

En Joan explica que té ja entrevistes de feina concertades quan es flexibilitzi l'horari de sortides durant la desescalada. Té experiència treballant a empreses de seguretat, i ha enviat currículums durant el confinament. Té també aparaulada una habitació, i es considera un privilegiat dins el context on ha estat vivint. Diu que s'emportarà amics d'aquesta experiència: "hem fet un grup de WhatsApp, parlem per aquí, ens enviem tonteries i bromes d'internet... És d'agraïr que hi hagi persones que m'hagin acompanyat durant aquesta estada tan complicada. És el que m'enduré".