Empresonat per fer-se passar per metge en una clínica durant la pandèmia

Jesús G. té una dèria amb les bates blanques i amb ser metge. Li agraden els uniformes d'emergències, especialment també els de bombers. Té només 21 anys però és molt corpulent i n'aparenta molts més, sinó no colaria que pugui ser metge amb aquesta edat. Però amb papers falsificats va aconseguir treballar en una clínica privada de Barcelona durant el moment àlgid de la pandèmia. Ha estat detingut i empresonat.

Agents de la Unitat d'Investigació dels Mossos de Martorell el van arrestar el passat 8 d'abril mentre exercia en un centre privat, com si fos un més de la plantilla de metges, segons ha pogut confirmar SER Catalunya. La policia li va seguir la pista després de rebre una alerta, el dia abans, de l'Hospital de Martorell on aquest jove es va presentar a la crida de falta de personal. La gerència però va fer bé la seva feina i va comprovar les seves credencials amb el Col·legi de Metges. Ni títol de medicina, ni estudis, ni res. A principis de 2020 havia intentat ser metge del CAP de Viladecavalls i fa un any va robar una ambulància de Bombers a Bellaterra vestit amb bata blanca i poc després es va colar a les urgències de l'Hospital de la Vall d'Hebron i també a les de Bellvitge, que el va denunciar.

En el seu ampli currículum també es va fer passar per neurocirurgià de la Vall d'Hebron i va formar part de Sanitaris per la República durant dues jornades, un dissabte d'aldarulls i càrregues a Barcelona després de la sentència i quan el Tsunami va ocupar l'autopista al Pertús. "Tenia un llenguatge mèdic molt elaborat i es va presentar com a coordinador del SEM vestit amb l'uniforme oficial, quan vam anar a La Jonquera vam saber que podia ser un intrús i li vam demanar el DNI, es va negar a donar-lo i el vam expulsar per falta de confiança", expliquen fonts properes a aquest col·lectiu de sanitaris voluntaris que atenen ferits durant protestes al carrer.

Es tracta d'un farsant amb totes les lletres que pot haver posat en perill la vida d'algunes persones jugant amb la seva salut. Per això, ja empresonat, la policia va fer a l'abril una entrada i escorcoll a casa seva a Terrassa amb una ordre judicial. Els agents hi van trobar nombrosa documentació i material informàtic.

Creuen que pot ser la punta de l'iceberg ja que se sospita que pot haver firmat defuncions o haver administrat tractaments. Per això, de moment, està imputat per un delicte de falsedat documental però no es descarta que pugui acabar també acusat d'usurpació de funcions públiques o fins i tot d'intent d'homicidi, expliquen fonts policials, perquè no és el mateix, diuen, fer-se passar per lampista que exercir de metge. De moment, el titular del jutjat d'instrucció 5 de Martorell el manté empresonat.

Aquest jove té un passat complicat. Fill d'una família desestructurada, el gran dels 5 germans i amb uns pares absents, va passar la seva joventut tutelat per la Generalitat de Catalunya i traslladat de centre en centre de menors, des de Terrassa, Cerdanyola fins a Sant Salvador de Guardiola. Fins que als 18 anys es va haver d'espavilar sol. Des de llavors la seva obsessió per fer-se passar per metge o bomber només ha fet que créixer. "Crec que ell no té intenció de fer cap mal, és més aviat un problema mental fruit segurament de la seva infància tan dura", expliquen fonts properes a aquest noi. Va haver de fer-se càrrec dels seus 3 germans més petits i en molts casos van rebre maltractaments a casa. Quan era més jove volia aprendre anglès per ser bomber de Nova York, i de fet, durant el Carnestoltes es passejava per Terrassa amb un vestit del mític cos de bombers amb el seu nom a l'esquena imprès.

A Jesús G. li consten dos antecedents per robatori i usurpació de funció pública perquè l'abril de l'any passat va robar una ambulància a Bellaterra vestit de metge. Durant un escorcoll a casa seva, els agents li van trobar uniformes i emissores de Bombers i també papers amb els quals es feia passar per metge.