Rebel·lió de les escoles contra el pla d'obertura de centres

En un escrit adreçat al Conseller d'educació i a la directora dels serveis territorials de Barcelona comarques, els directors de les escoles de L'Hospitalet de Llobregat, segona ciutat és poblada de Catalunya, apel·len a l'autonomia de centre per comunicar que obriran els centres els dia 8, si la ciutat ha arribat a la Fase 2 de desescalada , però només per fer un "acomiadament específic per l'alumnat de sisè de primària", que canvia d'etapa educativa i per fer un acompanyament emocional i "tutories individualitzades" que poden ser presencials o telemàtiques per a la resta d'alumnes.

Els directors diuen que no poden garantir la seguretat dels alumnes i dels mestres i critiquen les instruccions "ambigües" que ha fet el departament que traspassa la responsabilitat a les direccions dels centres. Els directors al·leguen que sense proves diagnòstiques no poden garantir que no hi haurà contagis provocats per persones asimptomàtiques. I tot això, sense que es pugui donar als infants ni el temps d'adaptació ni l'oportunitat de socialització que ha d'incloure una atenció realment pedagògica.

En l'escrit, els directors recorden que L'Hospitalet és la ciutat més densament poblada de tota la Unió Europea i que la majoria dels edificis escolars estan ubicats en carrers estrets, en baixos de blocs de pisos i de vegades sense pati propi.

Els directors del Maresme-Vallès Oriental parlen de plà deshumanitzat i de maltracte institucional als infants

Els directors de les escoles d'infantil i primària de l'Alt Empordà també s'han adreçat a la conselleria per demanar que rectifiqui el seu pla d'obertura dels centres educatius i que deixi que cada centre decideixi, en funció de la seva realitat i de la seva organització interna com han d'atendre als seus alumnes. En la mateixa línia, la Junta de directors de primària dels serveis territorials del Maresme-Vallès Oriental es queixen que les instruccions del departament referides als infants d'entre tres i sis anys els demana que "fem de guarderia" perquè tots els processos d'ensenyament -aprenentatge "es continuaran fent de forma telemàtica". Asseguren que el pla pot "fomentar un pla deshumanitzat i de maltracte institucional als infants" i que les mesures de distanciament que proposa l'ordre o la supressió dels espais de joc compartit "va en contra dels nostres Projectes Educatius i poden provocar una gran ansietat en els infants i en els docents".

Els comunicats dels directors coincideixen en el fet que si és viable fer un acomiadament als alumnes de sisè de primària, als que es convocarà en grups reduïts per fer el tancament del curs.

La Junta de personal docent de Barcelona comarques demana als directors de tots els centres que es neguin a reobrir-los si no poden garantir la seguretat dels infants i dels treballadors i que defensin que les escoles són centres de coneixement, de formació i de desenvolupament i no "garants d'una conciliació de la vida familiar i laboral, que no ens pertoca" diu l'escrit que signen tots els sindicats., que a tot Catalunya estan animant als directors a què es neguin a reobrir en aquestes condicions. El departament diu que garantirà l'atenció als alumnes Fonts del departament d'educació asseguren que la Inspecció garantirà que totes les famílies que vulguin portar els seus fills i filles a l'escola en els supòsits previstos, a partir de la Fase 2, "ho podran fer". Eviten dir si es plantegen expedientar als directors dels centres que es neguin a fer aquesta atenció i diuen que faran "acompanyament per desbloquejar el que calgui".

El pla d'obertura de centres presentat el passat 20 de maig pel conseller d'educació Josep Bargalló preveu que el curs acabi a distància però que les escoles i els instituts ubicats als territoris en Fase 2 de desescalada reobrin portes per atendre de manera preferent als alumnes que acabin etapa 3 educativa i als menors d'entre 3 i 6 anys, en grups reduïts d'entre 8 i 10 alumnes, quan els seus pares treballin i no tinguin amb qui deixar-los.