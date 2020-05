Enrique Ortiz: "El club no necesita que se venda"

El máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, ha atendido este viernes a Radio Alicante Cadena SER en su despacho de la avenida Alfonso X El Sabio para abordar toda la actualidad del club alicantino horas después de la dimisión del presidente Quique Hernández.

Momento de la entrevista con Enrique Ortiz / Cadena SER

El empresario ha declarado estar sorprendido ante esta decisión. "No me esperaba en este momento su dimisión, era un momento en el que habia muy buena relación entre todos los miembros del club y de hecho tras el no de Carmelo del Pozo le ofrecimos a Quique la dirección deportiva, idea surgida por parte de Juan Carlos Ramírez. "En un principio yo me quedé sorprendido al igual que él pero me pareció una buena idea".

Según Ortiz, la contestación de Hernández fue que "le haría mucha ilusión pero que necesitaría un apoyo profesional para hacerse cargo del área deportiva". "Sé que después hubo un planteamiento de algún profesional con un precio muy alto y se le dijo que era una barbaridad para el club, quizás ese fue el detonante para que haya tomado la decisión de dimitir".

"Yo sigo siendo muy amigo de Quique Hernández, el Hércules está muy agradecido de todas las gestiones que ha hecho en el club, siempre que ha habido un incendio ha venido a apagarlo, y siempre tendrá las puertas abiertas de este club" ha respondido Ortiz, quien ha añadido que "me ha dolido, porque es mi amigo, prefiero pasar cuanto más tiempo con él mejor, es una persona que comunica bien, que la gente lo quiere, es buena persona pero después de lo que hemos vivido con el COVID-19 esto no es algo grave, tenemos problemas más graves".

Sobre la reestructuración del club tras la marcha de Hernández el máximo accionista ha declarado que "soy una persona luchadora, me he caído mil veces y he podido levantarme, cuando tengo un problema lo que intento es atajarlo con la mayor fuerza posible. Mantengo la misma ilusión, vamos a seguir apostando por lo mismo, y vamos a tratar de transmitir a la sociedad alicantina que esto está en manos de gente constante, paciente y sin perder la ilusión. Le pido paciencia a la afición" ha dicho Ortiz.

Con respecto a la llegada de un nuevo director deportivo, Ortiz ha afirmado que "nos ha llamado un montón de gente dándonos su apoyo, ahora mismo no hay nada decidido pero el que venga será un buen profesional". Ha negado rotundamente que Javier Portillo vaya a tener alguna responsabilidad en la parcela deportiva, aunque sí ha confirmado que tendrá un puesto de representatividad.

Enrique Ortiz confía en la continuidad de Juan Carlos Ramírez como socio y accionista del club y destaca la importancia del empresario vasco en el actual proyecto. "Hacer un presupuesto con ciertas opciones de entrar en un playoff requiere una gran inversión y en los momentos actuales el club no lo puede sustentar una sola persona, cuanta más gente mejor. Sería una pena que se fuera". "Aquí parece que no queremos que entre nadie, lo que queremos es que vengan empresarios alicantinos, entrarían con el mismo poder político en la cantidad económica que sea, pero con la misma opinión que nosotros. Siempre que el club esté en manos de alguien de Alicante, siempre será un club de la ciudad".

El máximo accionista ha afirmado que las críticas por parte de los aficionados son de un grupo "muy pequeño" de la afición. "No espero que todo el mundo esté a favor de un proyecto, puedes ascender a Primera División y tener gente que está en contra de la gestión, eso pasa en el Barcelona, Real Madrid, Valencia... no quiero politizar el club" y ha matizado que hay un grupo de personas que prefiere que "el Hércules desaparezca a que yo sea el dueño y tienen un problema, es mejor que abandonen esa tarea y que se dediquen a ayudar al Hércules".

Con respecto a la venta del club, Ortiz ha comentado que "no necesita que se venda, el club necesita que colabore la mayor parte de la sociedad alicantina".

En la parte superior de la noticia puedes volver a escuchar la entrevista íntegra a Enrique Ortiz en Hoy Por Hoy Alicante.