Pedro de la Fuente: "No podemos mirar para otro lado"

El subdelegado del gobierno reconoce que aún no hay criterio definitivo sobre la celebración de eventos multitudinarios en los que resulte complicado mantener las medidas de seguridad para evitar riesgos de contagio del Covid, pero apuesta por alternativas más restrictivas o incluso aplazamientos para las fiestas de los pueblos u otros eventos con una capacidad importante de convocatoria. El caso más claro en Aranda es Sonorama Ribera. Pedro de la Fuente, en una entrevista al programa Hoy por Hoy Aranda se ha referido a este festival, del que la única certeza que tiene es la imposibilidad de que se lleve a cabo en las fechas previstas de mediados de agosto y en un formato similar al acostumbrado. “¿Alguien se imagina Sonorama con distancias de dos metros entre personas? O jugamos a ese juego o pensamos en aplazamientos o conjugamos las dos cosas”, apuntaba de la Fuente.

El representante del Gobierno de España en la provincia manifiesta su preocupación ante una cierta relajación de la ciudadanía que pone en riesgo la buena progresión epidemiológica actual. Por ello desde las autoridades sanitarias se insiste en la necesidad de no perderle el respeto al virus y no relajarnos en lo que se refiere a nuestras actitudes en cuanto a las medidas de higiene y protección, y distanciamiento interpersonal.

Por este motivo, tampoco parece viable que las fiestas patronales de los distintos municipios no se vean seriamente afectadas ante la necesidad de no bajar la guardia. Pedro de la Fuente ponía como ejemplo que si un Ayuntamiento decide celebrar sus fiestas y otros cercanos renuncian a ello, lo que probablemente ocurra es que se produzca una concentración de público todavía mayor en determinadas localidades. El subdelegado reconoce que es muy complicado gestionar esta cuestión y tomar decisiones sin saber cómo va evolucionando la pandemia, pero lo que no se puede hacer es mirar para otro lado. “Sabemos a la vez que habrá que tomar una decisión, porque hay que hacer las cosas con tiempo, porque hay que contratar conciertos y otros servicios y hay empresarios que trabajan a tres meses, seis meses o un año vista. Soy muy consciente del problema, pero no podemos dar ahora respuesta”, reconocía en la entrevista a Radio Aranda.

El subdelegado insiste en que con este acercamiento a la normalidad con los amigos, el ocio, la naturaleza o el deporte que ha supuesto el concepto de desescalada, se ha producido una relajación y se ha perdido la perspectiva en relación con lo que supone, todavía hoy, la pandemia del coronavirus. “No podemos olvidar todas las personas que han fallecido y fallecen diariamente víctimas de esta enfermedad. Es un problema que nos afecta a todos”, señala De la Fuente, que apunta a la posibilidad de que brotes como los ocurridos en otros territorios como Totana (Murcia), Ceuta, Cuenca o Lleida “puedan provocar retrocesos de fase si la situación sanitaria empeora”. Además, “el otoño nos puede llevar a una situación similar a la que hemos dejado atrás si no somos responsables”, continúa.

Por ello, recuerda que “volveremos a contagiarnos si paseamos sin mascarilla en lugares concurridos, y no podemos mantener los dos metros de distancia, si hacemos deporte en equipo, o si bebemos de la misma botella. También si nos olvidamos de lavarnos las manos continuamente o usamos el transporte público sin protegernos, ya que así protegemos a los demás”.