El pueblo que echó el cierre en el 72

Imagínense que desarrollan su infancia en una localidad y que ésta en un momento dado echa el cierre. Es lo que le ocurrió a Santiago Sanz, un ribereño que a los 11 años tuvo que emigrar de su pueblo, Cuzcurrita de Aranda. "Eso era un coto, se pagaba una contribución y el dueño lo vendió; dio la opción al pueblo de comprarlo, pero como no se llegó a un acuerdo se vendió a un particular, y no quedó otra opción que irnos de allí", relata.

Antes de que las aproximadamente diez familias que vivían en esta pequeña localidad tuvieran que emigrar, Santiago disfrutó junto a sus amigos y hermanos de sus 'años mozos', de los que aún guarda un grato recuerdo. "Teníamos una muy buena maestra y aunque no había muchas cosas en el pueblo disfrutábamos mucho, aunque fuera haciendo pifias", cuenta.

El destino le llevó en los años 70 junto a su familia hasta Aranda de Duero, además de a otras tres o cuatro familias con las que sigue manteniendo contacto, mientras otras se marcharon a Madrid, Barcelona o Zaragoza. "Seguimos sabiendo de ellos, sobre todo los que están por aquí, y la verdad es que todos los años al menos voy una vez a Cuzcurrita a dar una vuelta; ahora no hay nada, la iglesia y el cementerio están medio derruidos, pero tiene mucho monte", relata.

Y aunque sabe que es imposible recuperar todo aquello, afirma que sí le gustaría volver a sentir algún día aquel pueblo que tantos entrañables recuerdos le brindó.

Trivial ribereño

La curiosidad de Cuzcurrita surgió a raíz de uno de los programas que cada viernes disfrutamos en compañía de ADRI Ribera y su trivial, que está muy cerca de ver la luz y que sigue esperando más aportaciones. Su gerente, Héctor Ibáñez, nos sorprendía con otras curiosidades como el gentilicio de los habitantes de Fuentelcésped, 'gallegos', que una propia oyente del municipio ha explicado en directo. En el siguiente audio pueden reproducir el espacio con ADRI Ribera del Duero Burgalesa.