Todo nuestro país está 10 días de luto oficial por las víctimas del coronavirus. Un tiempo para seguir recordando a tantas personas, familias, colectivos que han sufrido esta maldita pandemia.

Unos días para llorar, recordar, escuchar, mirar, orar, si eres creyente.

Un tiempo para vivir unidos, mano con mano, codo con codo, sintiendo que todas las víctimas son nuestras y no son patrimonio exclusivo de nadie.

Un momento para recordar que esta crisis nos afecta a todos, sea cual sea nuestra ideología, creencia, raza. Tenemos que unirnos, apoyarnos, querernos, respetarnos, perdonarnos, mirar el futuro con esperanza.

Sin embargo, andamos divididos. No entiendo por qué en Palencia se convocan a la vez varios minutos de silencio recordando a las víctimas. No se podía haber realizado una única concentración en la Plaza Mayor, como en otras provincias.

Me parece una vergüenza el espectáculo que vimos el miércoles en la sede de la soberanía popular. Insultos, rabia, división, rencor son la fotografía del pleno. Cuando más necesitamos caminar juntos, nuestros representantes se tiran granadas para sembrar el caos dentro de la población. Esta crispación la llevan a la ciudadanía que inunda las redes sociales de mensajes amenazantes.

Me gustaría tener los mejores representantes, el mejor gobierno y la mejor oposición. Nuestra clase política no ha estado a la altura. Y me descoloca la competición de algunos dirigentes de la oposición para decir la mayor barbaridad.

El luto oficial nos tiene que hacer pensar, saber cuáles han sido las equivocaciones de todas las administraciones, ser transparentes, tener un proyecto, coordinación, no cambiar continuamente de opinión, informar, no soltar discursos eternos vacíos de contenido.

Es tan difícil que la unidad que han mostrado todos los grupos del Ayuntamiento de Madrid se trasladen al resto de parlamentos y consistorios.

Es tan difícil llegar a acuerdos para reactivar la economía y proteger a los autónomos, trabajadores, empresarios. Es tan complicado unirse para blindar la sanidad pública. Es tan difícil caminar juntos para proteger a los colectivos más vulnerables de esta crisis. Es tan difícil que se sienten en una mesa todos nuestros partidos, administraciones, colectivos sociales... y miren por el bien de nuestra nación. Es el momento que las derechas y las izquierdas caminen de la mano, dejen a un lado la dictadura de las siglas y construyan un futuro mejor. No es momento de experimentos o dejar el futuro en manos de los extremistas de todas las tendencias

La crítica constructiva es necesaria, el debate fundamental. Pero todas las personas que han fallecido se merecen la unión de toda la sociedad para salir adelante y poder reconstruir nuestro país.

Quiero mirar el futuro con esperanza. No quiero que nadie se apropie del sufrimiento de la sociedad. Hacer luto no es ir sólo vestido de negro. Es vestirse el traje de la comprensión, la cercanía, la empatía, la escucha, la responsabilidad, el perdón, la unidad, la solidaridad, la justicia...

¡Hagamos que este luto sea verdadero y no un espectáculo desagradable!