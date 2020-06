¿Cómo pasan los animales de Bioparc la crisis de la pandemia y la desescalada?

Nos hemos interesado mucho (y seguimos haciéndolo) por cómo las personas intentan superar la crisis de la covid-19. ¿Pero qué pasa con los animales? Pues ellos también la sufren. A su manera, cierto, pero también la notan.

Los animales de Bioparc Valencia llevan meses sin ver a los humanos, excepto a sus cuidadores, porque, lógicamente, los animales necesitan su alimentación y sus cuidados. Pero pronto podremos visitarlos ya que en breve conoceremos la fecha de apertura de puertas del parque, probablemente en la segunda mitad de junio.

En cuanto a todo lo que tiene que ver con el bienestar de los animales, no ha cambiado nada, siguen con las mismas salidas y protocolos. Igualmente, respecto al estado del parque, todo sigue de la misma forma, excepto por la ausencia de visitantes.

Baby boom en Bioparc

Entre las cosas buenas que han ocurrido en el parque desde que se declaró el estado de alarma ha sido el baby boom. Dos de los nacimientos han sido de especies en peligro crítico de extinción, así como la celebración del primer cumpleaños del gorila Félix (el menor de los 4 gorilas pequeños) y el 20º aniversario de Fa, quizá la leona más viejecita de España.

Fa, a sus 20 años, es posiblemente la leona más longeva de España / Bioparc Valencia

Algunos de esos nacimientos más importantes son:

2 gacelas Mhorr: una especie que llegó a desaparecer en su hábitat y que ahora se ha reintroducido gracias a las que salvaron de la extinción los conservacionistas y proyectos de reproducción como el que está BIOPARC.

Bongo oriental / Bioparc Valencia

Un Bongo oriental de los cuales, según el último informe de 2016, quedan entre 70-80 en la naturaleza, lo que los sitúa por debajo del umbral de supervivencia.

Un hipopótamo (hipopotamus amfibius). Sus progenitores, Raff y Rigas, son los hipopótamos del antiguo Zoo de Viveros y fueron de los primeros animales en llegar a BIOPARC Valencia.

¿Cómo actúan los animales en este periodo?

Algunos de los animales de Bioparc se sorprenden cuando alguno de sus cuidadores pasea por las zonas de visitantes. Especialmente con los herbívoros de la sabana o los primates. La sensación es, por hacer un símil, como cuando ahora nos asomamos al balcón y nos fijamos en el coche que pasa en ese momento, porque nos hemos acostumbrado a la ausencia de tráfico... Es curiosa, en ese sentido, su actitud, pues se quedan mirando cuando antes nos ignoraban completamente.

Hay que tener en cuenta que en BIOPARC los visitantes no tienen ningún tipo de interacción ni actividad con los animales, pues no está permitido darles de comer ni nada similar como ocurre en otros parques.

En BIOPARC las medidas de trabajo son, de por sí, extraordinarias para mantener la salud, tanto de las personas como de los animales que albegan. En este sentido, es clave contar con unos protocolos de manejo de animales de aplicación sistemática en el desarrollo de su trabajo para todos aquellos que están en contacto con animales y para preservar la seguridad y salud en el trabajo:

Medidas habituales (que ya se aplicaban antes del coronavirus)

- Por los protocolos de seguridad hay muy pocos animales con los que el personal del Bioparc tenga contacto directo.

- Uso de la ropa de trabajo solo en el trabajo.

- Lavado de ropa de trabajo en BIOPARC y no en las casas particulares.

- El personal se ducha en BIOPARC al finalizar su jornada.

- Utilización de guantes de látex cuando se maneja directamente algún animal y al procesar los alimentos de los animales.

- Pediluvios en la entrada de los cobijos de especies más sensibles.

Medidas extraordinarias desde la pandemia de coronavirus

Se han implementado medidas complementarias y recursos adicionales para prevenir la salud de los trabajadores. Además de lo que tienen que hacer en estos momentos cualquier persona respecto a distancias de seguridad, higiene y desinfección, mascarillas, etc., se están realizando medidas extraordinarias como, de forma sistemática y continua, desinfectar los elementos que "tocan" (aunque lleven guantes) diferentes personas (manivelas, pomos, puertas, etc.) se ha intensificado la desinfección de zapatos para acceder a las diferentes zonas, etc.

Los contactos con animales, ya escasos en condiciones normales, se han reducido al mínimo imprescindible, especialmente en el caso de primates y felinos, y siempre son con guantes y mascarilla.

Además, están al tanto de las actualizaciones periódicas del documento que publica el Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la EAZWV (Asociación Europea de Veterinarios de Zoo y de Fauna Salvaje) que contiene publicaciones contrastadas y recomendaciones derivadas de ellas.

Protocolos en la instalación en la entrada y diferentes espacios de paso

- Colocación de expendedores de gel antiséptico para las manos.

- Pulverizadores de solución de lejía.

- Utilización de máscaras y guantes de forma continua.

- Organización de equipos multidisciplinares (cuidadores de animales, personal de mantenimiento, jardineros, etc.) con aislamiento entre ellos y que trabajan por turnos sin contacto entre ellos.

- Desinfección total al finalizar el turno de cada equipo previo a la incorporación al día siguiente del otro equipo de personas.

- Control del personal: el que se está recomendando desde los organismos oficiales

- Ante el mínimo síntoma se procede a comunicarlo a su centro de salud y pasa a estar de baja con aislamiento domiciliario.

- Si se produce un contacto estrecho con alguna persona que haya dado positivo, el procedimiento es aislarla e invitarla a no acudir a trabajar.

(*) Artículo confeccionado durante la Fase 1 de desescalada durante la pandemia de coronavirus