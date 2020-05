La piscina costará hasta 3.000 euros más a la comunidad de vecinos

Las piscinas siempre han sido un foco de conflicto en las comunidades de vecinos y este año no iba a ser menos. "Ya se están produciendo problemas. Siempre hay unos vecinos que quieren abrir antes y otros después. Unos piensan que es caro, otros que barato. Estos son los conflictos 'naturales'. Pero este año es todo distinto. Algunos vecinos van a tener miedo a compartir este servicio, otros lo están deseando. Algunos no quieren invertir más dinero, pero indudablemente va a costar más este año", asegura Salvador Díez, el presidente del Consejo General de Colegio de Administradores de Fincas.

Piscina en la azotea de un edificio / getty images

La situación sanitaria en la que nos encontramos por la pandemia del coronavirus, permitirá que las piscinas se puedan abrir en la fase 2 de la desescalada. Esta apertura se debe hacer con las medidas higiénicas pertinentes entre las que se encuentra la limpieza de las instalaciones varias veces al día, instalación de geles hidroalcohólicos o el control del aforo, que no podrá superar el 30% en esta fase de apertura. Unas medidas que serán difíciles de poner en marcha en unas instalaciones en las que no hay personal. Para Salvador Díez, una solución es que "el conserje de la finca sea quien se encargue de esta tarea de lunes a viernes. También podría encargarse el socorrista, aunque no es obligatorio que las piscinas de las comunidades de vecinos en Castilla y León cuenten con uno", una nueva tarea que tendrían que asumir estos profesionales del salvamento y con lo que no están muy de acuerdo.

Lo que está claro es que poner en marcha estas medidas va a provocar unos costes a la comunidad de vecinos. A la pregunta de cuánto más puede costar el servicio de piscina a una comunidad de vecinos, Salvador Díez ha asegurado en la entrevista mantenida en A vivir Castilla y León que "indudablemente va a ser más caro. Los costes en las piscinas tienen que ver con su tamaño. Lógicamente influye el consumo de agua, el consumo de cloro, el número de veces que se inspecciona o los productos que hay que echarle y esto va en función del aforo de la piscina. Durante los 90 días que dura aproximadamente la campaña tiene que ir una persona varias veces a medir los niveles, limpiar los vestuarios... Va a haber unos costes. Es difícil, pero calculamos que los casos más bajos va a rondar los 1.500 o 2.000 euros y en los casos más altos podría llegar hasta 3.000 euros".

Cuidado con las piscinas desmontables en las terrazas

Tener una piscina, en tiempos en los que ir a sitios públicos se convierte en un riesgo, puede ser un auténtico tesoro. Hay quienes tienen una finca y han mostrado ya su interés por comprarse una piscina desmontable con la que 'calmar los calores del verano'. Instalarla en una finca particular no es lo mismo que en un edificio. Hay quien ha comenzado a plantearse instalar una de esas piscinas en las terrazas o las azoteas de los edificios con el peligro que ello conlleva. "Ojo con poner piscinas en las terrazas sin ningún control, porque los forjados sobre los que se sujetan esas terrazas en los áticos de los edificios tienen el cálculo estructural que tienen. Deberían asesorarse muy bien, saber qué peso tiene esa piscina, el volumen de agua que va a soportar, el numero de personas puede acceder a ella. Hay que asesorarse muy bien técnicamente y pedir el permiso de la comunidad porque pueden afectar a un elemento común como es la estructura del edificio", advierte Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Finacas.